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台中市民劉君俠將滿百歲 希望盧秀燕陪他過生日

中央社 / 台中6日電

台中市東區新庄里的劉君俠民國9年9月9日出生，興趣為玩夾娃娃機，還曾提供戰利品供里內民眾摸彩，即將進入百歲行列，他的生日願望是希望台中市長盧秀燕能陪他過生日。

劉君俠籍貫中國福州，20歲左右隨父親遷居台灣，在鐵路局鋼梁廠任職到退休，太太已過世多年，80多歲時，他從事廢五金回收工作，利用現成的廢雨傘、廢高爾夫球桿，自製美觀耐用的枴杖供自己使用，也贈送給需要的人。目前獨居，生活能自理、行走自如。

劉君俠分享長壽的秘訣，他說，每天早起習慣先喝一杯茶再吃早餐，平日只吃正餐、不吃零食，飯後必吃水果，尤其是香蕉，正餐一定要喝自己煮的湯，每天補充足夠水分。他還喜歡吃豬皮、雞皮，所以皮膚保持的相當好。保持樂觀是他的養生要訣。

劉君俠之前的興趣為玩夾娃娃機及計算號碼簽「大家樂」，他表示算數字與夾娃娃純粹好玩，算術極好的他，靈感一來算出特殊的數字串，還因此「獲利」上萬元做為生活費。

他的屋內堆滿玩夾娃娃機夾到的戰利品，去年新庄里中秋節晚會，他還提供夾娃娃禮品讓現場小朋友摸彩，但是因為夾娃娃所費不貲，已戒除此項興趣。

劉君俠的兒子8年前中風臥病在床，他以90多歲高齡，還能照顧臥病兒子，為媳婦分擔照護工作，現在偶而會到市場買菜，煮簡單飯菜給自己與臥病在床的兒子吃。新庄里長洪宗毅幫忙劉君俠申請中低收入老人生活補助，並商請「秀老郎公益服務協會」每天專人送午餐及晚餐。

夾娃娃機 台中市

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