巷弄長照站進駐校園 彰化第一站長輩跳樂齡舞

彰化縣仁和醫院今天在田中國小的社大教室成立「C級巷弄長照站」，帶著長輩們一起做健康操，彰化縣副縣長洪榮章說，這是彰化縣在校園設的第一個長照站，現在少子化，能利用小學空教室做為非營利幼兒園與C級巷弄長照站，讓校園空間有效利用，也能讓長輩增加交流場地，生活更健康。

彰化縣衛生局在各醫院支援下，推動在社區成立長照站，今天秀傳醫療體系仁和醫院在田中鎮田中國小成立「C級巷弄長照站」，洪榮章、仁和醫院院長謝明憲、田中鎮長洪麗娜、彰化縣衛生局長葉彥伯、田中國小校長許孝麟等人主持C級巷弄長照站揭幕儀式，來賓也和長輩們一起跳健康樂齡舞。

仁和醫院院長謝明憲醫師說，仁和醫院暨去年開辦思憶照護中心後，今年再向衛福部申請「長照2.0，長照站計畫」，與彰化縣衛生局及田中國小攜手合作執行計畫，讓田中長者進入社區互相關懷、增加生活樂趣，認識新朋友。

田中鎮長洪麗娜也勉勵長輩們，大家不可以說老，要保持年輕的心，要交朋友、顧好身體健康就不會老。

根據彰化縣府資料，到去年底彰化縣65歲以上老年人口已達15.97%，超過世界衛生組織定義的「高齡社會」14%，而田中鎮更高達18.39%。

謝明憲說，仁和C級巷弄長照站請「營養師、運動教練、物理治療團隊、社區大學講師」等師資，將導入預防及延緩失能課程，如手工藝、健促活動、健康飲食、共餐服務等多元內容，讓長者正確運動，預防跌倒、預防肌少症及減少失能風險。