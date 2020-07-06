白沙屯媽停轎午休彰化輪胎修配廠 老闆樂：已駐駕過7次

白沙屯媽祖南下進香遶境，今天清晨4點從台中市清水區福宴餐廳起駕，上午9點多抵達彰化轄內，所到之處都有信眾跟隨，白沙屯媽祖鑾轎今天10點36分衝進彰化市中山路泰全輪胎修配廠，將停轎到下午3點，84歲姚姓老闆相當感恩，他說，這已是白沙屯媽祖第8次到工廠內賜福了。

白沙屯媽祖今天進到彰化轄內先到中山路三段的福彰汽車停轎休息，起轎後一名來自彰化的父親手抱著2歲4個月的生病女嬰跪在鑾轎前，小女嬰戴著口罩還插著鼻管，夫妻倆祈求媽祖保佑女兒身體恢復健康、平安長大，媽祖鑾轎突然在父女倆面前停了下來，鑾轎靠近碰觸女嬰身體，女嬰哭了起來，母親在旁安撫，一旁的信眾看了都說「媽祖慈悲」。

白沙屯媽祖鑾轎隊伍一路飛快，上午10點36分突然停在中山路三段61號的泰全輪胎修配廠前，接著衝進相當深的廠房裡，最後決定停駕午休到下午3點，得知的居民趕緊前來拜拜，將廠房擠得水洩不通。

修配廠姚姓老闆說，30多年來，白沙屯媽祖曾過夜駐駕在工廠內總共7次，也有2次中午停駕，相當感恩，媽祖保佑讓他們一家人平安順利，即便他年紀大了身體也不錯。