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打通台中捷運松竹站後側道路 盧秀燕今主持動工
台中市台鐵松竹站與捷運綠線松竹站共站，但該站後側雖正對軍福十九路，卻未開通，民眾疾呼應新闢道路並把松竹站後側開通。經市府積極整合地主取得用地，市長盧秀燕上午主持闢建軍福十九路至松竹車站前的聯絡道路及迴轉道興建工程動工典禮，讓民眾用路更方便。至於東光路892巷至松竹路一段的東光路打通計畫，則待編列約46億元預算完成土地徵收後再行闢建。
盧秀燕說，北屯區近年來許多重劃區開發完成，大量人口移入，松竹站後側打通是地方一直所期待的，既除能紓解前站尖峰時間人車壅擠狀況，亦能帶動後站發展。此計畫道路還會在站後規劃車輛迴轉道，讓民眾接送時的行車動線順暢，預計4個月完工後。
建設局長陳大田說，台中鐵路高架完工通車，建設局積極配合辦理後續交通作業，目前辦理東光路和軍福十九路口計畫道路開闢工程，第一階段規劃先打通該站後側的聯外交通，完成地方民眾之期待。
他指出，東光路為鄰接台鐵東側的計畫道路，是各車站後站主要聯外道路，現階段已開闢至太原站，將分年分期編列預算，逐步打通東光路至松竹站。今天開工的軍福十九路工程總經費2億2410萬元，預計興建車輛迴轉道45公尺、寬30公尺，並增設松竹車站後站階梯，讓民眾從後站進出更佳便利、舒適的交通空間。
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