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影／白沙屯媽祖鑾轎經過醫院 信徒患者家屬跪拜謝媽祖婆

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
白沙屯媽祖鑾轎今天凌晨經台中市沙鹿光田醫院。記者游振昇/翻攝
白沙屯媽祖鑾轎今天凌晨經台中市沙鹿光田醫院。記者游振昇/翻攝

白沙屯媽祖南下進香遶境，今天清晨4點從台中市清水區福宴餐廳起駕，許多信徒凌晨就在現場等候，要跟著媽祖走，鑾轎今天經過二家醫院前，有患者和家屬跪拜，謝謝媽祖靈驗保佑。

白沙屯媽祖鑾轎昨晚駐駕清水福宴餐廳，大批信徒趕到餐廳參拜，有清水人說，人潮多到比過年還熱鬧，還有民眾帶家裡行動不便長輩，緩慢走到鑾轎前參拜。

媽祖鑾轎今天清晨4點起駕，行走速度快，信徒也跟在鑾轎前後，清水警方護駕，維持交通。

當鑾轎經過沙鹿童綜合醫院和光田醫院時，都短暫停留，患者和家屬虔誠跪拜，求媽祖保佑，一名阿嬤腰傷無法跪，她不斷喊著：靈驗媽祖，謝謝媽祖婆。

鑾轎隊伍到沙鹿和烏日交界處，二地警方交接護轎任務，清水分局長張啟祥率分局主管，向媽祖行禮後，完成清水警方護駕任務。

白沙屯媽祖鑾轎今天凌晨經台中市沙鹿童綜合醫院。記者游振昇/翻攝
白沙屯媽祖鑾轎今天凌晨經台中市沙鹿童綜合醫院。記者游振昇/翻攝

白沙屯媽祖 患者 遶境

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