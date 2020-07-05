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購物節發送千份雞排與珍奶 盧秀燕嗆六都最好康在台中

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中購物節用三倍券，可以抽大獎。市長盧秀燕(中)讓其他五都嗆聲「台中最好康！」記者陳秋雲/攝影
台中購物節用三倍券，可以抽大獎。市長盧秀燕(中)讓其他五都嗆聲「台中最好康！」記者陳秋雲/攝影

2020台中購物節開跑第5天，台中市政府經發局今晚將在逢甲及一中商圈免費各發放500份雞排珍奶，邀請千人共享台中人氣美食，帶動消費熱潮。市長盧秀燕當場抽出10萬元現金獎及市價6萬多元的電動機車，並向其他五都「嗆聲」台中用振興三倍券最好康，首奬是「近千萬豪宅一戶。」

今晚在逢甲及一中商圈，進行雙邊視訊連線，千人共嘗雞排珍奶，現場也將進行10萬元現金及電動機車抽獎，現場公布首週大獎幸運兒。

經發局表示，今年購物節活動為期2個月，優惠店家包含實體店家與線上及電視購物平台，提供多元消費方式。

首週在逢甲、一中商圈端出台中山海屯各區特色、創意及頂級商品﹐包括各式農畜產、傳統伴手禮、古早味食品、精緻小吃、手工產品等。民眾也可透過PChome網路商店、東森、森森電視購物的台中專區，選購各式商品。

此外，台中珍奶全球知名，大家耳熟能詳的春水堂、茶湯會、50嵐等知名飲品也都加入今年度購物節優惠店家行列。台中眾多夜市今年度也都加入優惠店家行列，每個地方都有賣雞排，喝珍珠奶茶配雞排「最台中！」

經發局說明，來台中購物消費，發票金額滿500元可參加抽獎，天天抽電動機車、週週抽10萬元現金、雙週抽汽車，更有壓軸大獎百萬現金和精品豪宅。

台中購物節開跑第5天，市府在一中及逢甲商圈發送共千份雞排與珍珠奶茶，現場大排長龍。記者陳秋雲/攝影
台中購物節開跑第5天，市府在一中及逢甲商圈發送共千份雞排與珍珠奶茶，現場大排長龍。記者陳秋雲/攝影

雞排 電動機車 珍奶

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