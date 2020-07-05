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彰化大戲院7月15日恢復營業 開張日只播「打噴嚏」
彰化市唯二戲院台灣大戲院以及彰化大戲院今年受到新冠肺炎疫情影響，從今年4月底暫停營業至今，業者近日在臉書粉絲頁宣布今年7月15日起彰化大戲院將重新營業的消息，開張日先播一部國片，電影是改編自作家九把刀小說作品「打噴嚏」，但因國外疫情尚未趨緩，片源仍有問題，台灣大戲院還未能確定何時重新營業。
疫情趨緩，暑假即將到來，彰化大戲院粉絲頁貼出訊息公布除了在7月15日上映國片「打噴嚏」，7月17日到19日上映韓國電影「翻供」口碑場，7月22日正式上映，李姓業者說，預計一部片一天播放6個場次，重新營業後觀眾仍須入場量體溫、酒精消毒，並戴口罩，因片源仍有限，目前能夠播放的電影仍受限。
彰化市的台灣大戲院、彰化大戲院，是彰化青年學子共同的回憶，九把刀也是彰化人，小說改編的電影「那些年，我們一起追的女孩」2011年上映引起轟動，彰化市兩大戲院開放多個電影廳播映，劇組等人還曾訪鄉在台灣大戲院舉辦影友會，相當風光，也帶動周遭觀光。
九把刀小說改編的電影新作「打噴嚏」，找來「那些年，我們一起追的女孩」的男主角柯震東以零負評女神林依晨領銜主演，這次彰化兩大戲院歷經疫情危機，期望能以高討論度的新片讓暑假期間恢復以往電影院觀賞熱度。
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