全國創舉！遠端遙控關水門 集集鎮9月可望實行
南投縣農業勞動人口高齡化，為降低汛期涉險關閉水閘門，且加強防汛效率，集集鎮公所與雲林農田水利會合作，將進行集集大圳牛屎崎放水門更新電動暨增設遠端遙控設備工程，最快9月底完工，未來可遠端監控水門，並即時控制水量。
集集鎮公所指出，集集雖為觀光小鎮，但農業也是當地重要經濟，從農人口占極大比例，可是卻隨高齡化日漸凋零；鎮長陳紀衡則提到，某次颱風天遇到一名八旬老農冒雨要去關閉水閘門，令他十分憂心，更意識且思考防汛科技化的可能性。
陳紀衡說，為提供老年農夫提供更安全、方便的取水場所，並減少農夫汛期時涉險關閉水閘門等危險現象，公所持續努力盼優化水路及防汛科技化，今年更積極向立法委員羅美玲、雲林農田水利會長洪國浩等陳情，盼他們能設法協助改善。
公所則表示，今年2月已向雲林水利會反映，盼集集大圳牛屎崎放水門能更新電動暨增設遠端遙控設備，讓防汛人員能遠端監控、即時控制氾濫水量，堪稱「全國防汛創舉」，藉此加強防汛效率，保障汛期人身安全，更降低老農冒險防汛。
對此，雲林農田水利會允諾協助改善，日前已完成發包、動工，可望在9月底完竣；另也將進行外溝給排改善工程、竹子腳庵支線改善工程優化等工程，透過拓寬水路旁的人行走道，未來集集農民取水將更安全方便。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言