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全國創舉！遠端遙控關水門　集集鎮9月可望實行

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投集集鎮近期專注優化水路及防汛科技化，遠端監控水門控水可望9月上路。圖／讀者提供
南投集集鎮近期專注優化水路及防汛科技化，遠端監控水門控水可望9月上路。圖／讀者提供

南投縣農業勞動人口高齡化，為降低汛期涉險關閉水閘門，且加強防汛效率，集集鎮公所與雲林農田水利會合作，將進行集集大圳牛屎崎放水門更新電動暨增設遠端遙控設備工程，最快9月底完工，未來可遠端監控水門，並即時控制水量。

集集鎮公所指出，集集雖為觀光小鎮，但農業也是當地重要經濟，從農人口占極大比例，可是卻隨高齡化日漸凋零；鎮長陳紀衡則提到，某次颱風天遇到一名八旬老農冒雨要去關閉水閘門，令他十分憂心，更意識且思考防汛科技化的可能性。

陳紀衡說，為提供老年農夫提供更安全、方便的取水場所，並減少農夫汛期時涉險關閉水閘門等危險現象，公所持續努力盼優化水路及防汛科技化，今年更積極向立法委員羅美玲、雲林農田水利會長洪國浩等陳情，盼他們能設法協助改善。

公所則表示，今年2月已向雲林水利會反映，盼集集大圳牛屎崎放水門能更新電動暨增設遠端遙控設備，讓防汛人員能遠端監控、即時控制氾濫水量，堪稱「全國防汛創舉」，藉此加強防汛效率，保障汛期人身安全，更降低老農冒險防汛。

對此，雲林農田水利會允諾協助改善，日前已完成發包、動工，可望在9月底完竣；另也將進行外溝給排改善工程、竹子腳庵支線改善工程優化等工程，透過拓寬水路旁的人行走道，未來集集農民取水將更安全方便。

南投集集鎮公所與雲林農田水利會合作優化水路及防汛科技化，遠端監控水門可望9月上路。圖／讀者提供
南投集集鎮公所與雲林農田水利會合作優化水路及防汛科技化，遠端監控水門可望9月上路。圖／讀者提供

集集 農田水利會 高齡化

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