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影／南投消暑夢谷瀑布恐奪命 居民：秘境打卡根本害人

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
入夏後飆高溫，南投縣仁愛鄉夢谷瀑布今年5月起逢假日就湧入玩水民眾。記者賴香珊／攝影
入夏後飆高溫，南投縣仁愛鄉夢谷瀑布今年5月起逢假日就湧入玩水民眾。記者賴香珊／攝影

今年入夏屢飆高溫，民眾瘋戲水消暑，而南投縣仁愛鄉夢谷瀑布水量豐沛，近期也湧入人潮沖瀑玩水，唯當地水域曾發生多起溺斃事件，早已明令禁止戲水並設有公告，遊客卻無視禁令，公所警告將加強巡查，違者依法最高可處5萬元罰緩。

仁愛鄉「夢谷瀑布」位在南山溪上游山谷，因谷深高度落差達20米，夏季水量豐沛，形成壯闊瀑布美景，更因藏身山林間，溪水冰涼透徹，夏天一到總是吸引大批民眾前往踏青，甚至戲水，成為不少人口中的消暑秘境，卻不知潛藏危險。

因夢谷瀑布水域下方藏多處深潭，在瀑布下沖力道下易形成暗流，因此是當地人口中的「危險水域」，至少曾奪走6條人命，鄉公所也因此設立告示牌，禁止遊客從事游泳、溯溪、戲水、攀岩、釣魚、烤肉等活動，盼避免意外發生。

只不過，今年5月起屢飆出36度以上高溫，南投還一度飆破40度，入夏高溫叫人難以忍受，所以仍有不少民眾慕名湧入「夢谷瀑布」賞景納涼，甚至無視入口處「禁止公告」涉險沖瀑玩水，有人還拍照打卡推薦，當地人直呼「根本在害人」。

當地林姓居民說，外地人不知道夢谷瀑布水域暗藏漩渦，好幾年前就有人被卡在石縫溺斃，警消動員找2小時才找到他，光溺水至少奪走6條人命；另瀑布周邊山壁陡峭常有落石，要是被砸到，不死也半條命，推薦別人來玩，根本是在害人。

仁愛鄉公所則表示，夢谷瀑布南山溪上游是土石流潛勢區，近期山區午後總是突然降下暴雨，溪水易暴漲，下游玩水恐招致危險，因此將加強巡查，而遊客無視禁令從事違規行為，將可依法處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

入夏後飆高溫，南投縣仁愛鄉夢谷瀑布今年5月起逢假日就湧入玩水民眾。記者賴香珊／攝影
入夏後飆高溫，南投縣仁愛鄉夢谷瀑布今年5月起逢假日就湧入玩水民眾。記者賴香珊／攝影

高溫 溯溪 溺水

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