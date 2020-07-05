嘉義市首間長照服務的合作社 提供長照與居家醫療諮詢
嘉義市今天成立第一間提供長照服務的合作社「樂善照顧服務勞動合作社」，以「在宅醫療」出發，提供社區居民「長照照顧」與「居家醫療」的諮詢與媒合，以跨專業團隊合作，支持長輩在家療養，滿足民眾社區照顧、在地安老的期望。
「樂善照顧服務勞動合作社」是由台灣在宅醫療學會副秘書長劉懿德發起，優好社區長照機構負責人鍾承翰、慈恩居家護理所負責人吳俐葦護，還有醫師、社工師、照服員等醫療與長照專業人員共同推動成立，今天揭牌典禮，市府社會處長林家緯也到場參加。
劉懿德說，樂善照顧合作社不同於其他勞動照顧合作社，只單純提供長照服務，以日本「在宅醫療」為核心精神，同時結合專業的居家醫療團隊與安心的居家照顧團隊，合作社每一名提供長照服務的專業人員，都是平等的伙伴關係。
劉懿德說，合作社提供有長照需求的社區長輩回歸社區，維持原有的生活型態，達到在地安老的目標，更支持病患在家療養，減少不必要的出入院與醫療，以社區安寧療護為目標，期待可以發展為樂業安居，善鄰和家的共生社區。
林家緯表示，嘉義市有24個合作社，大部分為員生消費合作社，因此樂善合作社的成立相當有意義，是繼3月23日嘉義市友心人生產合作社成立之後，又一個新成立的合作社，更是第一個提供「長照服務」的勞動合作社。
「今天把老人照顧好，就是為明日的自己與孩子鋪路」，林家緯說，感謝樂善落實在宅醫療的理念，跟社區緊密的融合在一起，讓在嘉老人安心老、快樂健康老。
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