疫情趨緩救觀光！ 台中豐原公老坪社區辦採果活動吸客

疫情趨緩，但因今年暑假晚放假，台中市豐原區公老坪社區人潮回溫不明顯，為帶動社區觀光產業，昨日起舉辦3梯次採果及社區巡禮活動，活動推出不到1周即報名額滿，因報名踴躍，還加開1場次，希望藉此帶動農村旅遊，活絡社區發展。

公老坪產業發展協會理事長陸冠全表示，疫情爆發後重創住宿業，民宿退訂房約2至3成，平日訂房幾乎都掛零，假日也僅剩6成。最近疫情趨緩，住房率稍稍回穩，但因今年暑假晚放假，回溫速度不明顯，假日住房雖客滿，但平日住房僅5成，尚未回復到往年同期水準。

為帶動公老坪社區觀光果園、餐廳業績及住宿率，社區於7月舉辦「公老坪果味生活節」，除了社區巡禮活動之外，也帶領大家走入果園，親自採荔枝，並DIY製作荔枝動飲，現場還有Live演唱等活動，感受山城豐富的人文風情。

陸冠全說，「公老坪果味生活節」原本規劃3梯次，分別於7月4日、5日、12日舉辦，每梯次報名限100人，但報名踴躍，活動推出不到1周報名即額滿，還臨時加開1場次，希望活動結合社區觀光產業，帶動地方住宿與餐飲消費。

中市府農業局表示，公老坪社區為典型農村社區，一年四季生產各種水果，秋冬盛產柿子、柑橘，春夏則有桃、李、荔枝等，社區已參與農村再生計畫多年，推動農村產業活化不遺餘力，盼能依據不同水果的產季，舉辦產業觀光，打開農產品知名度及展現社區特色。