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東勢客家文化園區完工重新開園 成台中山城新亮點

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府爭取中央客委會補助經費，共斥資3850萬元進行東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫，今天舉辦竣工啟用典禮。記者余采瀅／攝影
台中市政府爭取中央客委會補助經費，共斥資3850萬元進行東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫，今天舉辦竣工啟用典禮。記者余采瀅／攝影

台中市政府爭取中央客委會補助經費，共斥資3850萬元進行東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫，工程自去年11月動工，今年4月完工，今天舉辦啟用典禮。台中市副市長令狐榮達表示，透過客家文化園區整體景觀改善，園區將成為山城新亮點，結合東豐自行車道帶來觀光人潮，促進地方經濟繁榮，符合「富市台中、新好客家」的願景目標。

令狐榮達表示，市府今年結合建設局、文資處、客委會、東勢區公所、石岡區公所、新社區公所、豐原區公所等提出10個計畫案，爭取中央客委會補助1億2784萬元挹注山城建設，協力推動客家文化保存及客庄在地產業發展。

中央客家委員會副主委鍾孔炤表示，東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫工程，改善面積約2公頃，是中央與地方政府合作的優秀成果，該工程中央補助3000萬元，台中市政府自籌850萬元，共斥資3850萬元改造周邊環境，提供優質的開放空間，打造特色休閒活動區域。

建設局長陳大田說，東勢客家文化園區周邊環境改造工程非常有意義，結合鐵軌廊道及月台等舊站體，以山蘇等植栽，融入客家元素，重塑客家景觀意象，重拾客家鄉親對舊日山城車站的文化圖騰與印記。

客委會表示，疫情趨緩，東勢客家文化園區竣工重新開園，以嶄新樣貌提供民眾更美好、舒適的文化觀光環境，藉由園區的樞紐地位，讓在地居民及遊客到台中旅遊時，更想到客庄來探訪浪漫的客家人文風采。

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