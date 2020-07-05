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鹿港規劃開發打鐵厝工業區 居民今招魂抗議縣府沒誠信

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
反打鐵厝產業園區自救會長林志賢認為縣府誠信已死，舉辦招魂儀式，要求撤銷打鐵厝產業園區。記者林敬家／攝影
反打鐵厝產業園區自救會長林志賢認為縣府誠信已死，舉辦招魂儀式，要求撤銷打鐵厝產業園區。記者林敬家／攝影

彰化縣府為解決農地工廠問題，在鹿港打鐵厝北側地區規劃產業園區，但鄰近的富麗大鎮居民反對住家附近蓋工業區，今天號召居民到縣府前抗議縣府「誠信已死」，舉辦招魂儀式，要求撤銷打鐵厝產業園區，縣府推派經濟暨綠能發展處科長陳駿瑜到場了解，但居民不滿意，將在下周環評再出動向環評委員表達訴求。

反打鐵厝產業園區自救會長林志賢表示，居民從頭到未都訴求不要工業區，去年經綠處長劉玉平曾在環境影響說明會公開會議上，明確表示只要富麗大鎮居民反對，彰化縣政府絕對尊重居民選擇撤銷打鐵厝產業園區開發，到目前為止約608戶居民有360戶連署反對工業區，縣府卻還執意在7月7日召開環境影響說明書第2次審查會，要求縣府立即撤銷開發案。

彰化縣政府2018獲中央補助執行開發「鹿港打鐵厝產業園區計畫」，北側近10公頃土地扣除公設面積，約只有6公頃的產業用地，去年縣府陸續與居民開說明會。

林志賢說，該案在前縣長魏明谷任內推動，縣長王惠美也在選前承諾若沒有必要，當選後不會繼續推動此案，沒想到縣府現在仍持續進行開發案。

縣府經綠處表示，鹿港打鐵厝北側園區計畫經考量地方發展及民眾意見，將引進低污染製造業，像是醫療器材、汽機車零組件、製造業機械等製成低汙染產業才有機會進到園區，園區也採零排放，廢水全回收處理成為再生水，不會流出廠外。

經綠處也表示，縣府收到民意反意見都有，實際上也有長期居住在富麗大鎮的住戶透過在地民意代表、地方人士等，向縣府表示多數民眾支持，並希望縣府能堅持政策的推動，以繁榮地方，有民眾反應週邊缺乏生活機能，會在園區內強化商業機能，規劃可供餐飲業、連鎖便利商店業、批發業進駐的用地。

彰化環保聯盟總幹事施月英說，縣府規劃的打鐵厝產業園區周遭已是人口密集區，有醫院、自來水淨水廠，產業園區實際可利用的土地有限，縣府卻執意開發，卻可能讓周遭居民生活有汙染危機，應盡快撤案。

反打鐵厝產業園區自救會長成員今天到彰化縣政府抗議，要求撤銷開發案。記者林敬家／攝影
反打鐵厝產業園區自救會長成員今天到彰化縣政府抗議，要求撤銷開發案。記者林敬家／攝影
反打鐵厝產業園區自救會長成員今天到彰化縣政府抗議，縣府推派經濟暨綠能發展處科長陳駿瑜（右）到場了解。記者林敬家／攝影
反打鐵厝產業園區自救會長成員今天到彰化縣政府抗議，縣府推派經濟暨綠能發展處科長陳駿瑜（右）到場了解。記者林敬家／攝影

鹿港 環評

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