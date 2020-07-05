台灣花卉價格搶救有起色 花卉產地批發價現今回升一倍　

新冠肺炎疫情重創花卉產業，農政單位、彰化縣政府和生產花卉的鄉鎮農會聯手搶救，花卉產地批發價大有起色，今天台台灣花卉和苗木重要產區的永靖鄉，鄉農會今天農會廣場前展示和行銷花卉、米食、青農產品及農特產品，希望民眾多購買在地農產品，支持台灣農業。

王惠美等人出席永靖鄉農會舉辦的「在地優質花卉、農特產品展示、米食推廣暨青農農產品行銷展售、幸福農村推動計畫及食農教育廣活動」。她說，新冠肺炎疫情期間，花卉蔬果等農產品價格不佳，彰化縣政府消費者多來彰化縣賞花、買花及購買農特產品，地產地銷，「食在地、享當季」。

農委會輔導處處長陳俊言表示，政府鼓勵青年返鄉加入農作行列，特別成立從農基金，明天農委會將發布相關訊息，青農每月可領3萬元補助款，期盼為台灣農業注入新血和活力。

活動現場舉辦抽獎活動，鄉民張認幸運得到一部電冰箱，開心上台從王惠美手中領取得獎獎券。永靖郷農會總幹事林秀惠引導王惠美參觀展售市集，觀賞花籃、花束等禮花，關心絲瓜、苦瓜、芭樂、火龍果等農產品價格。

林秀惠說，疫情最嚴峻的時候，花卉價格低迷，以洋桔梗為例，一度慘跌到每把70元，康乃馨每枝5元，不到平常售價的三成，經過農政單位和縣政府推廣用花，各類花卉產地拍賣行情已有起色，洋桔梗每把150元起跳，康乃馨10元以上。

彰化縣農會總幹事廖振賢表示，永靖鄉農會用心經營，突破疫情難關，今年4、5月總營業額領先全縣其它鄉鎮市農會，今天舉辦活動提高永靖鄉農特產品能見度，必能再衝高業績。