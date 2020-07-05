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衡文宮玄天上帝也支持 員林民生社區關懷據點今揭牌
彰化縣社區照顧關懷據點再添生力軍，員林市地方群策群力，成立民生社區照顧關懷據點。過去半年試辦期間，服務成效頗獲好評，民眾體認非有這個關懷據點不可，今天上午揭牌營運。
員林市民生社區發展協會理事長劉耀彰就任後，帶領協會幹部、會員和志工，積極舉辦各項老人公益活動，今年1月起籌備設置社區照顧關懷據點，歷經租借地點、新冠肺炎疫情等困難，今天在員林衡文宮正式掛牌成立，劉耀彰和協會是揭牌典禮東道主，歡迎各界來賓到來。
縣長王惠美參加揭牌儀式，感謝員林市地方社區和社團支持縣政府長照政策。員林市長游振雄說，縣立醫院舊址將興建衛福大樓，將照顧眾多年長鎮民，市公所回應民眾需求，大峰社區活動中心動工，辦理發包三和社區活動中心新建工程，溝皂社區活動中心設計發包中，今年底前發包，將研議開辦更多照顧關懷據點。
若從衡文宮正殿往下走，民生社區照顧關懷據點是地下一樓，有獨立對外出入口。衡文宮管理委員會主任委員陳明仁說，能參與社會福利，相信衡文宮主祀神明玄天上帝很贊同，管委會全力支持設置關懷據點，免水電費，期盼造福社區長者。
連同今年正式營運的民生社區照顧關懷據點，彰化縣已有260個社區照顧關懷據點，民生社區照顧關懷據點每周三上午開放，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進活動等各項服務，志工帶領社區長輩做健康促進活動，延緩老化。
彰化縣政府規畫在北斗鎮、員林市、大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉興建綜合型的長照社福大樓，整合老人日照、托嬰中心、育兒親子館、家庭福利中心等功能，讓長者與婦幼就近獲得更完善照護，另有長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、假牙補助、防走失神器的守護BB Call等各式長照服務。
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