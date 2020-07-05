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台中花博宣傳綠地蚊蟲孳生 議員爭取活化後好看多了

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽(左起)與里長林志雄爭取停車場活化。圖/林祈烽提供
台中市議員林祈烽(左起)與里長林志雄爭取停車場活化。圖/林祈烽提供

台中市西屯區何德里銀聯三村停車場因委外，綠地髒亂蚊蟲孳生，里長林志雄頻頻接到里民投訴，市議員林祈烽和立委張廖萬堅邀交通局停車管理處官員到場會勘，同意協助整地除草，安裝噴灌設備並鋪設步道，工程動工了，林祈烽今與里長等人現勘，現場完全改觀。

何德里長林志雄說，銀聯三村停車場綠地在花博期間種不少花草，是市府小公園指標場地之一，花博結束後，交通局停車管理處委外給民間包商負責停車場營運，簡易維護綠地。廠商雖定期除草，但維護狀況不甚理想，導致綠地髒亂蚊子又多，他頻頻接到里民投訴。

林祈烽表示，接獲里長反映後，即聯繫停管處人員召開協調會，安排現場會勘行程；林志雄則希望市府能重新整地，將場內的花圃灌木植栽改種植容易維護的草皮，並鋪設簡易步道供行人通行。

交通局停車管理處同意提撥預算進場協助整地除草工作，並安裝噴灌灑水設備，同時鋪設人行步道，目前已施工。

林祈烽呼籲里民，因綠地草皮種植不久，請市民暫時不要越線進入場內，更不要放任寵物在裡面大小便，等綠美化工程完工驗收後，何德里將新增一處暨可停車又可休憩運動的活動空間。

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