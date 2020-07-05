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東勢林業文化園區5公頃荷花生態池 暑假天天不打烊
台中市「東勢林業文化園區」，腹地廣大，5公頃的荷花生態池，每年夏季吸引許多賞花遊客，原服務時間為周三至周日上午6時至下午6時，周一、周二休園。暑假期間，為讓大家有更多、更方便的時間選擇，自7月1日起至8月31日止，天天不打烊，歡迎民眾多加利用。
位於東勢區的林業文化園區，腹地廣大，免費開放遊客參觀，園區生態貯木池中盛開的荷花，清新脫俗，美不勝收，荷葉隨著微風掀起片片碧浪，閒步於池畔即可感受陣陣清涼、縷縷幽香，同時又可享用森林芬多精，園方貼心設計環湖步道及觀景平台方便攝影師取景，園區內綠樹參天，是夏日消暑的好去處。
林務局東勢林管處表示，東勢林業文化園區不只是中部地區最佳賞荷景點，也是兼具自然生態、林產工業史蹟保存、木雕藝術展示的多元化休憩及環境教育場域。後疫情時期，園區將從7月開始，重新推出一系列的主題活動，請隨時關注園區粉絲專頁、系列活動網頁相關訊息，屆時歡迎來參加。
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