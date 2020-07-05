快訊

海軍陸戰隊操演翻艇意外 上兵今凌晨宣告死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輔導工廠納管 彰縣：公開透明，不會與代辦業者配合

聯合報 / 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣政府為輔導特定工廠辦理登記，設有特定工廠單一窗口。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府為輔導特定工廠辦理登記，設有特定工廠單一窗口。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府目前正輔導特定工廠登記，外傳有代辦業者索取高額費用宣傳「保證辦到用地變更」，彰化縣政府經濟暨綠能發展處澄清，已協助成立的專業輔導團，均以公開透明方式處理，絕不會與代辦業者有任何配合或轉介行為，縣府並陸續舉辦4場分區講習會，讓廠商了解申辦納管及改善程序。

彰化縣政府指出，彰化縣目前已取得臨時登記工廠有1568家，而經清查未登記工廠家數約7500家，依工廠管理輔導法新修條文規定，設立在2016年5月19日前的既有未登記工廠且屬低汙染者，可在今年3月20日發布「特定工廠登記辦法」施行日起2年期限內申請納管、並繳交納管輔導金，3年內提出改善計畫、核准改善計畫後2年內改善完成。

目前彰化縣仍有約5000家未納管工廠需要輔導，縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平說，過去這類非登記工廠沒有機會合法化，但依工廠管理輔導法新修條文規定，可以透過輔導改善，變更為合法，坊間卻傳出代辦業者宣稱「保證辦到用地變更」，讓廠商誤解縣府有配合或轉介情事，但其實一切作業均公開透明，因此在講習會中說明 。 

縣府先在7月2日在鹿港鎮公所舉行講習會，7月6日、10日及16日分別在彰化縣政府演藝廰、員林市公所、二林鎮公所舉辦分區講習會。特定工廠諮詢專線：04-7283682；特定工廠單一窗口：04-7531138。

延伸閱讀

未登記工廠「保證辦到用地變更」？彰化縣府澄清謠言

彰縣一期稻作 今年歉收2成

工廠管理輔導法上路 嘉縣21家未登記工廠面臨斷水斷電

彰縣藍綠議員提案 建請縣府訂「性專區自治條例」

相關新聞

盧秀燕、柯文哲同框 談中捷綠線

台中捷運綠線何時初勘？中市府交通局長葉昭甫昨天表示，交通局和台中捷運公司上月底曾與台北市政府捷運局開會討論初勘問題，預估...

日月潭水社商圈再造 搶解封商機

日月潭國家風景區管理處為重新打造水社商圈，經公開招租由統一超商取得經營權，結合OPEN!家族及日月潭特色景點，搭配全球十...

從源頭管控浪浪 彰縣擴大犬貓絕育工作

彰化縣流浪犬問題嚴重，除了無處安置外，也常傳出咬傷人事件，甚至在芳苑還有7隻流浪犬被集體毒殺，彰化縣政府今年擴大辦理流浪...

流行時尚／媽祖遶境復辦 特色商品熱賣

隨新冠肺炎疫情解封，台中大甲鎮瀾宮、苗栗白沙屯拱天宮接連復辦媽祖遶境進香，讓「瘋媽祖」熱潮再起，不少相關特色商品搶市，大...

輔導工廠納管 彰縣：公開透明，不會與代辦業者配合

彰化縣政府目前正輔導特定工廠登記，外傳有代辦業者索取高額費用宣傳「保證辦到用地變更」，彰化縣政府經濟暨綠能發展處澄清，已...

心煩疫亂 張老師半年逾8千通求助

新冠肺炎疫情爆發，民眾減少外出機會，台中「張老師」1980專線統計，今年上半年求助個案中家庭關係衝突增加約15％至20％...

玉山1日遊勿逞強 有人軟腳、摸黑求援

玉山是熱門登山路線，不少登山客挑戰單日往返，卻因體能不足等因素，使得主峰線上月下旬傳出2件救援案件。玉管處提醒，登山客要...

公車司機拒載香水太濃移工 中市府：罰5000加強教育訓練

台中有客運公司的一名司機，被投訴拒載身上香水味濃的移工，台中市政府公共運輸及捷運工程處副處長陳文政今天表示，已罰客運公司...

疫情解封戶外踏青旅遊大增 五金百貨推出露營專區

疫情解封，五金百貨業者也看好民眾到戶外踏青休閒機會大增，推出露營專區，有超過百項的露營周邊商品。業者表示，新冠肺炎疫情期...

清水小願藝樹館今開幕 清水眷村懷舊再現

台中清水小願藝樹館今天在清水眷村文化園區４７號房舍開幕，結合中港高中、清水國中、鹿峰國小師生與攝影愛好者，規畫融合生活美...

柯文哲、盧秀燕談中捷 中市府：最快本月底可初勘

台北市長柯文哲和台中市長盧秀燕今天在台中梧棲見面，談到今年底要通車的台中捷運綠線問題，台中市政府交通局長葉昭甫表示，上月...

解決流浪貓犬問題 王惠美：以認養及絕育終結流浪

彰化縣流浪犬問題嚴重，除了無處安置外，也常傳出咬傷人事件，甚至在芳苑還有7隻流浪犬被集體毒殺，彰化縣政府今年擴大辦理流浪...

熱門新聞

鄭文燦母親今告別式 八德會場周邊交通管制

西濱公路斷鏈鳳鼻至香山段終獲核定 最快9年完工

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

注意！恙蟲活動頻繁 台東縣已有30案全國第一高

一胖一瘦是招牌！兄弟廚師齊心開快炒店 百樣拿手菜

白沙屯媽祖將起駕遶境 大甲警方提供二條路線圖供参考

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。