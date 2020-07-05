輔導工廠納管 彰縣：公開透明，不會與代辦業者配合

彰化縣政府目前正輔導特定工廠登記，外傳有代辦業者索取高額費用宣傳「保證辦到用地變更」，彰化縣政府經濟暨綠能發展處澄清，已協助成立的專業輔導團，均以公開透明方式處理，絕不會與代辦業者有任何配合或轉介行為，縣府並陸續舉辦4場分區講習會，讓廠商了解申辦納管及改善程序。

彰化縣政府指出，彰化縣目前已取得臨時登記工廠有1568家，而經清查未登記工廠家數約7500家，依工廠管理輔導法新修條文規定，設立在2016年5月19日前的既有未登記工廠且屬低汙染者，可在今年3月20日發布「特定工廠登記辦法」施行日起2年期限內申請納管、並繳交納管輔導金，3年內提出改善計畫、核准改善計畫後2年內改善完成。

目前彰化縣仍有約5000家未納管工廠需要輔導，縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平說，過去這類非登記工廠沒有機會合法化，但依工廠管理輔導法新修條文規定，可以透過輔導改善，變更為合法，坊間卻傳出代辦業者宣稱「保證辦到用地變更」，讓廠商誤解縣府有配合或轉介情事，但其實一切作業均公開透明，因此在講習會中說明 。

縣府先在7月2日在鹿港鎮公所舉行講習會，7月6日、10日及16日分別在彰化縣政府演藝廰、員林市公所、二林鎮公所舉辦分區講習會。特定工廠諮詢專線：04-7283682；特定工廠單一窗口：04-7531138。