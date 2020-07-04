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疫情解封戶外踏青旅遊大增 五金百貨推出露營專區

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
寶家五金百貨看好疫情解封，民眾到戶外踏青休閒機會大增，順勢推出露營專區。記者趙容萱／攝影
寶家五金百貨看好疫情解封，民眾到戶外踏青休閒機會大增，順勢推出露營專區。記者趙容萱／攝影

疫情解封，五金百貨業者也看好民眾到戶外踏青休閒機會大增，推出露營專區，有超過百項的露營周邊商品。業者表示，新冠肺炎疫情期間，很多民眾習慣在家煮，分店內鍋具等生活雜貨類商品業績不減反增，隨著疫情解封，民眾戶外休閒機會大增，因此順勢推出露營專區搶商機。

寶雅國際集團公關經理朱詩蓓說，寶雅國際集團在國內除了有230家寶雅生活館，另有10家寶家五金百貨，每家空間約300坪，舉凡簡易居家修繕耗材、專業調漆塗料、收納層櫃，小至柴米油鹽，近三萬件商品，一次滿足家庭所需，台中第四家寶家五金百貨西屯福科店即日起到14日推出仲夏啤酒節，以及多項優惠活動慶開幕。

朱詩蓓指出，逾百項戶外露營周邊商品，如簡易安裝的歐式豪華4人、6人帳篷，4段調光的磁吸式充電式露營帳篷燈，圓形餐廚曬乾網籃、露營炊具、摺疊碗、餐具，露營桌椅等，都很受消費者青睞熱銷。

寶家五金百貨看好疫情解封，民眾到戶外踏青休閒機會大增，順勢推出露營專區。記者趙容萱／攝影
寶家五金百貨看好疫情解封，民眾到戶外踏青休閒機會大增，順勢推出露營專區。記者趙容萱／攝影

露營 疫情 新冠肺炎

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