埔里花卉業拚振興 鎮公所助攻辦展攬客

新冠肺炎疫情衝擊南投縣埔里鎮花卉產業，隨著疫情持穩，埔里鎮公所今天到19日舉辦「埔里花卉風華農村再現」活動，現場布置數千盆天使花供遊客賞花拍照，假日還有小農市集。

埔里鎮是全台花卉產業重鎮，許多批發市場、零售花市等約3成花卉是由南投業者培植輸出，其中埔里占5成，但今年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響許多行業，南投花卉產業也大受衝擊，需求量及產地拍賣價都大減，花農血本無歸，甚至棄收。

考量疫情嚴重影響花農生計，為協助產業復甦與振興，埔里鎮公所今天起到19日在埔里鎮興大實驗林舉辦「埔里花卉風華農村再現」活動，假日期間還有小農、文創、咖啡甜點、社區美食等攤商擺設市集，希望刺激消費，並提供民眾一個安心防疫旅遊好去處。

埔里鎮長廖志城說，感謝行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧協助爭取經費，與在地花農、農村社區共同推動計畫，大量運用當季國產天使花在鎮內枇杷城排水系統周邊演習林進行大面積藝術擺設，營造花開景象，吸引大批遊客賞花，活動期間也安排導覽解說人員。

另外，埔里鎮公所使用上萬件廢棄塑膠玩具，去年底在舊圓環打造一棵約17公尺高的「玩具耶誕樹」，鎮公所表示，這棵玩具耶誕樹點燈即創造7000人次觀賞，這半年展出創造近百萬人次駐足欣賞或經過，也帶給民眾反思「需要」與「想要」，耶誕樹今天功成身退拆除，圓環年底改建，期待明年嶄新面貌。