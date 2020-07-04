清水小願藝樹館今開幕　清水眷村懷舊再現

台中清水小願藝樹館今天在清水眷村文化園區４７號房舍開幕，結合中港高中、清水國中、鹿峰國小師生與攝影愛好者，規畫融合生活美學、攝影、園區人文空間展覽活動，開幕式安排學生作品發表，還有清水高中吉他社演唱表演。

今天開幕，由中港高中校長周文松、清水國中校長林福裕、鹿峰國小校長黃美玲主持，立法院副院長蔡其昌、中市議員王立任、施志昌、台中市港區藝術中心主任徐佩鈴、梧棲區長溫國宏等人到場。

台中市港區藝術中心今年舉辦清水眷村文化園區社團駐村，清水小願文化創意協會申請進駐並成立小願藝樹館，每季辦理攝影個展，用影像記錄海線人文、地景風采；再邀請中港高中視創班與國中部美術班、鹿峰國小陶藝社進駐美學空間，鼓勵學生創作融入在地特色，合力推廣社區美感教育。

第一季辦理「清眷再現風華攝影展」，記錄清水眷村藝術聚落、建築及地景之美，邀中港高中視創班的「自由式．視創展」、多元選修課程的「泥染．你農我農展」，燈飾花器創作與眷舍融合，再現眷村風華；「清眷再現風華攝影展」集結９位攝影師，共４５件作品。以清眷42戶區西側房舍作為影像紀錄，展現清水眷村建築風華以及周遭地景之美。