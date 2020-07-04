因應國道1號路面整修 彰化交流道7月6-8日夜間封閉

為因應國道1路中山高辦理路面整修工程，彰化交流道北上出、入口匝道從7月6日起至7月8日的每日晚上20時至翌日6時實施封閉管制，彰化縣警察局交通隊呼籲駕駛人改道行駛。

高速公路局中區養護工程分局表示，施工期間，由鹿港方向往國道1號北上入口匝道車輛，請直行中華西路至新平路口迴轉，由彰化方向往國道1號北上入口匝道行駛。 請駕駛人行經交通管制區域減速慢行，並依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，遵守管制人員導引，以確保行車安全。

高速公路局中區養護工程分局表示，請駕駛人隨時注意本路段資訊可變標誌顯示，也可撥打168（路況報導專線）、1968（路況查詢專線），或上高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw，瞭解最新施工路況。