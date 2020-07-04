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因應國道1號路面整修 彰化交流道7月6-8日夜間封閉

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為因應國道1路中山高辦理路面整修工程，彰化交流道北上出口7月8日封閉改道路線。彰化縣警局交通隊提供
為因應國道1路中山高辦理路面整修工程，彰化交流道北上出口7月8日封閉改道路線。彰化縣警局交通隊提供

為因應國道1路中山高辦理路面整修工程，彰化交流道北上出、入口匝道從7月6日起至7月8日的每日晚上20時至翌日6時實施封閉管制，彰化縣警察局交通隊呼籲駕駛人改道行駛。　

高速公路局中區養護工程分局表示，施工期間，由鹿港方向往國道1號北上入口匝道車輛，請直行中華西路至新平路口迴轉，由彰化方向往國道1號北上入口匝道行駛。 請駕駛人行經交通管制區域減速慢行，並依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，遵守管制人員導引，以確保行車安全。

高速公路局中區養護工程分局表示，請駕駛人隨時注意本路段資訊可變標誌顯示，也可撥打168（路況報導專線）、1968（路況查詢專線），或上高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw，瞭解最新施工路況。

縣警局交通隊長林世明說，彰化交流道匝道3天封閉管制期間，彰化警方會針對改道行駛路線規畫交通疏導勤務，在彰化市中華西路、新平路口及彰鹿路、彰水路口等2處改道路線的重要路口，編排交通疏導警力，加強指揮疏導改道車流，另編排巡邏警力加強彰化交流道周邊道路巡邏，遇車流回堵時機動處置。

為因應國道1路中山高辦理路面整修工程，彰化交流道北上入口匝道7月7日封閉改道路線。彰化縣警局交通隊提供
為因應國道1路中山高辦理路面整修工程，彰化交流道北上入口匝道7月7日封閉改道路線。彰化縣警局交通隊提供
為因應國道1路中山高辦理路面整修工程，彰化交流道北上出口7月6日封閉改道路線。彰化縣警局交通隊提供
為因應國道1路中山高辦理路面整修工程，彰化交流道北上出口7月6日封閉改道路線。彰化縣警局交通隊提供

國道 高速公路 警察

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