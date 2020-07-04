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柯文哲、盧秀燕談中捷　中市府：最快本月底可初勘

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台北市長柯文哲和台中市長盧秀燕，今天在台中市梧梧見面談到中捷綠線問題。記者游振昇／攝影
台北市長柯文哲和台中市長盧秀燕，今天在台中市梧梧見面談到中捷綠線問題。記者游振昇／攝影

台北市長柯文哲和台中市盧秀燕今天在台中梧棲見面，談到今年底要通車的台中捷運綠線問題，台中市政府交通局長葉昭甫表示，上月30日，台中市交通局和台中市捷運公司與台北捷運局第一次開會討論初勘問題，捷運綠線系統穩定已沒問題，預估本月底到下月初可進行初勘，最後再報請交通部履勘。

交通局長葉昭甫說，台中捷運綠線由中央和台中市政府、台北市政府三方協議，由交通部主辦，再由有經驗的台北市府協助，等初勘委員完成初勘後，年底前通車前，台中市府會請台北捷運局實地勘查，會邀請台北市長柯文哲到場。

台中捷運綠線預計今年底全線通車，台中市府表示，市長盧秀燕和議長與議員等人，本月6日將實地考察位於北屯的台中捷運機廠，勘查電聯車車廂等捷運設施，力拚年底正式通車。

柯文哲和盧秀燕今天一起出席立委高虹安和台中市議員陳廷秀聯合服務處成立會，二位六都市長難得同台，柯文哲說，他下次和盧秀燕見面時間，應是年底台中捷運綠線完工測試時。

柯文哲說他和盧秀燕談台中捷運綠線問題，交通部履勘前，他和盧市長會在完工測試時一起去看；盧秀燕表示，台中捷運綠線已蓋10年，一定要完成，現正趕工，她希望今年底前通車，台中捷運綠線是委託台北市捷運局興建，台中市政府是出資一方，她今天和柯市長針對台中捷運綠線討論。

台中市 盧秀燕

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