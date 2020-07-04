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解決流浪貓犬問題 王惠美：以認養及絕育終結流浪

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今年擴大辦理流浪犬貓TNVR工作，第一場在彰化市老人會開跑，由獸醫師為流浪犬執行絕育。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今年擴大辦理流浪犬貓TNVR工作，第一場在彰化市老人會開跑，由獸醫師為流浪犬執行絕育。記者劉明岩／攝影

彰化縣流浪犬問題嚴重，除了無處安置外，也常傳出咬傷人事件，甚至在芳苑還有7隻流浪犬被集體毒殺，彰化縣政府今年擴大辦理流浪犬貓TNVR工作，第一場在彰化市老人會開跑，由獸醫師免費為浪浪結紮。縣長王惠美今天由市長林世賢陪同前往關心，強調希望藉此管控犬貓繁殖源頭，降低流浪犬貓數量， 並呼籲大家「以認養及絕育終結流浪」。

台灣流浪動物零撲殺政策在牛2017年2月6日正式上路，流浪動物數量控制需透過TNVR（即捕捉、絕育、注射狂犬病疫苗、回置）方式，達到控制流浪犬貓的數量。今年浪愛回家救護協會承攬彰化縣流浪犬貓TNVR案，從7月3日至7月5日為期3天，在彰化市老人會辦理流浪犬貓TNVR活動。

王惠美說，台灣流浪動物零撲殺政策上路之後，因為缺乏很多配套措施，導致很多流浪狗在外流竄，縣府從去年開始執行TNVR，絕育隻數為720隻，為107年的12倍。今年至今已執行472隻，這次與浪愛回家救護協會合作辦理流浪犬貓TNVR活動，預估可再執行絕育887隻，今年可望達到1350隻以上。

王惠美表示，今年度辦理「浪狗有家愛心計畫」的經費約400萬元，預計可執行500隻流浪狗終養工作，目前已完成217隻終養工作。另外，今年已完成2座貨櫃型犬舍採購，後續會再採購5座貨櫃型犬舍，改善流浪狗中途之家的收容環境。

浪愛回家救護協會執行長林育辭表示，流浪動物TNVR絕育活動過去都是民間自主辦理，這次協會與縣府合作，希望能達到更好的效果，喜歡貓狗的民眾隨時可以通報協會為這些犬貓結紮，不喜歡貓狗的民眾越要通報，因為結紮後，犬貓不會繼續繁衍，就不會造成民眾的困擾，從源頭管控，結紮是最好的方法，希望所有民眾能夠踴躍支持，讓流浪犬貓TNVR活動能夠持續下去。彰化員林流浪犬收容所認養專線：04-8590638

彰化縣政府表示，除此次執行流浪犬貓TNVR工作外，縣府今年持續辦理犬貓絕育源頭管制工作，針對半野放混種犬貓，辦理11場下鄉免費絕育三合一活動。

彰化縣政府今年擴大辦理流浪犬貓TNVR工作，第一場在彰化市老人會開跑，縣長王惠美（右3）今天前往關心，強調希望藉此管控犬貓繁殖源頭，降低流浪犬貓數量。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今年擴大辦理流浪犬貓TNVR工作，第一場在彰化市老人會開跑，縣長王惠美（右3）今天前往關心，強調希望藉此管控犬貓繁殖源頭，降低流浪犬貓數量。記者劉明岩／攝影

流浪犬

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