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弘光身心障礙學生挑戰自我 手搖車環島8天今出發

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大手搖車環島車隊今天呼口號後出發。圖／弘光科大提供
弘光科大手搖車環島車隊今天呼口號後出發。圖／弘光科大提供

這是不一樣的環島之旅，13名弘光科技大學身心障礙、經濟或文化不利學生，今天展開手搖車挑戰8天7夜的環島旅行，13名學生帶著興奮心情出發，將一路南下到屏東再往東部環島。

13位學生5女8男，有4位是應屆畢業生，今天早上7點30分從學校整裝出發，一路南下到屏東，再走東部環島，弘光科大學務長閔宇經到場授旗替學生加油，因考量學生多數為身心障礙者，採取分三組輪流接力，每組騎5公里要休息補充飲水、補給品，換另一組學生上路，目標是共同完成342.8公里的環島旅程，途中還將到老人養護機構服務擔任志工，去海灘淨灘。

「我心情興奮又緊張，很像小朋友要遠足一樣開心」，資訊管理系畢業生陳冠仁平時坐輪椅行動，報名參加活動之前體能不好，經過行前體能訓練，明顯發覺體能變好，肌耐力改善很多，身體也變得更壯。

健康事業管理系畢業生韋懿真靠著輔具矯正鞋，勉強行走，她說看到手搖車環島的訊息便有報名的衝動，訓練過程讓自己體力變好，回家後也自主訓練，「環島是我的夢想之一，期待在旅程中發生有趣的事情，完成這壯舉是給自己最好的畢業禮物。」另一名國際溝通英語系學生陳宏誌說，在老師的鼓勵下參加，訓練過程中覺得手臂比較費力，很期待這不一樣的體驗，給自己一個圓夢的機會。

閔宇經表示，原本安排出國學習旅程，受到新冠肺炎疫情影響改為手搖車環島，激勵學生挑戰自我，身心障礙學生、學習障礙的學生勇敢報名挑戰，一定會成為大學生涯最難忘回憶；這次環島也安排學生當志工、淨灘，讓身心障礙、經濟或文化不利學生能盡己之力，回饋社會，相信他們能透過這趟手搖車環島，學習到毅力、挫折容忍力與團隊向心力，有助於未來進入職場及面對各種人生挑戰。

諮輔中心主任陳彥樺說，為了維護學生安全，順利完成環島，行前安排健身房體能訓練、介紹手搖車結構及操作、基本創傷急救等各課程。端午節上路試騎前往彰化二林代安宮，隨行手搖車廠商人員也稱讚，他也稱讚學生進步多，表現很好。

今天出發上路時，車隊最前面有領隊的老師，學生騎在中間，後面也有押隊老師，另有手搖車維護廠商、2位志工、1名醫護人員隨隊，負責維修、補給、健康照護。陳彥樺強調，帶隊老師行前場勘，動線設計避開車多危險路段，為避免學生中暑，每天上午10點30分到下午2點30分最熱的時間不上路，中途讓學生休息記錄沿途風光，品嘗各地小吃，及欣賞台灣之美。

弘光科大手搖車環島車隊今天呼口號後出發。圖／弘光科大提供
弘光科大手搖車環島車隊今天呼口號後出發。圖／弘光科大提供

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