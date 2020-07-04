田中鎮立幼兒園夜宿成長營 小朋友好high

彰化縣田中鎮立幼兒園為畢業生舉辦二天一夜的夜宿校園人生初體驗，田中鎮長洪麗娜今天一早還帶著小朋友們到到贊天宮參拜文昌帝君及孔子，再出發健行，希望孩子們在求學階段都能健康與順利。

為了要讓畢業小朋友有個難忘的畢業回憶，田中鎮立幼兒園把畢業晚會再加碼到的兩天的「夜宿、健行」畢業成長營，昨天彰化縣長王惠美也到場，還叮嚀專小朋友畢業後到國小就讀還是要乖乖聽老師及家長的話。

昨晚畢業典禮後，小朋友們由各班老師帶到自己的教室，並安排吃點心及洗澡，也讓小朋友可以開心聊天遊戲，並體驗和同學、老師夜宿園，小朋友都顯得格外興奮。