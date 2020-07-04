田中鎮立幼兒園夜宿成長營 小朋友好high
彰化縣田中鎮立幼兒園為畢業生舉辦二天一夜的夜宿校園人生初體驗，田中鎮長洪麗娜今天一早還帶著小朋友們到到贊天宮參拜文昌帝君及孔子，再出發健行，希望孩子們在求學階段都能健康與順利。
為了要讓畢業小朋友有個難忘的畢業回憶，田中鎮立幼兒園把畢業晚會再加碼到的兩天的「夜宿、健行」畢業成長營，昨天彰化縣長王惠美也到場，還叮嚀專小朋友畢業後到國小就讀還是要乖乖聽老師及家長的話。
昨晚畢業典禮後，小朋友們由各班老師帶到自己的教室，並安排吃點心及洗澡，也讓小朋友可以開心聊天遊戲，並體驗和同學、老師夜宿園，小朋友都顯得格外興奮。
一早田中鎮長洪麗娜就來陪小朋友起個大早去健行，洪麗娜說，園方事先徵得家長支持讓小朋友參加這次的成長營，小朋友也能從成長營中學習獨立的打理好自己，希望讓每一位參與的小朋友都留下最美好的回憶。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言