快訊

名嘴楊實秋之子遭誤認偷拍 與2人當街爆口角互告

羽球／「超級丹」林丹高掛球拍 羽壇四天王走入歷史

田中鎮立幼兒園夜宿成長營 小朋友好high

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田中鎮立幼兒園為畢業生舉辦二天一夜的夜宿校園人生初體驗，師生開心合照。圖／田中鎮公所提供
彰化縣田中鎮立幼兒園為畢業生舉辦二天一夜的夜宿校園人生初體驗，師生開心合照。圖／田中鎮公所提供

彰化縣田中鎮立幼兒園為畢業生舉辦二天一夜的夜宿校園人生初體驗，田中鎮長洪麗娜今天一早還帶著小朋友們到到贊天宮參拜文昌帝君及孔子，再出發健行，希望孩子們在求學階段都能健康與順利。

為了要讓畢業小朋友有個難忘的畢業回憶，田中鎮立幼兒園把畢業晚會再加碼到的兩天的「夜宿、健行」畢業成長營，昨天彰化縣長王惠美也到場，還叮嚀專小朋友畢業後到國小就讀還是要乖乖聽老師及家長的話。

昨晚畢業典禮後，小朋友們由各班老師帶到自己的教室，並安排吃點心及洗澡，也讓小朋友可以開心聊天遊戲，並體驗和同學、老師夜宿園，小朋友都顯得格外興奮。

一早田中鎮長洪麗娜就來陪小朋友起個大早去健行，洪麗娜說，園方事先徵得家長支持讓小朋友參加這次的成長營，小朋友也能從成長營中學習獨立的打理好自己，希望讓每一位參與的小朋友都留下最美好的回憶。

彰化縣田中鎮立幼兒園為畢業生舉辦二天一夜的夜宿校園人生初體驗，一早還安排健行活動。圖／田中鎮公所提供
彰化縣田中鎮立幼兒園為畢業生舉辦二天一夜的夜宿校園人生初體驗，一早還安排健行活動。圖／田中鎮公所提供

幼兒園 孔子

延伸閱讀

國父紀念館收藏價值千萬書畫彰化開展　不看太可惜

分別擁有博士及碩士學歷 新任溪湖及鹿港分局長上任

鹿港水五金精品館揭牌 日本TOTO也設專區

王惠美帶路 牛屎崎坑賞獨角仙、呷「進芬米胖」

相關新聞

新北學校36度以上不戶外活動、極端氣候彈性放假？ 函請教育部統一規範

入夏連日高溫，新北市長侯友宜今早出席小衛星兒少前進觀光工廠記者會時受訪表示，新北市學校戶外超過36度，必須調整課程，不要...

靜修高中揭牌下月33男生入學 百年女中轉身男女合校高中

台北市私立靜修女中走入歷史。轉型成完全中學後，去年開放國中部男生直升高中，今年8月起，高中校園首度有33位男同學入學，昨...

又一女中走入歷史！ 北市「靜修高中」揭新牌

因應少子化及性別平權，台北市私立靜修女中轉型成完全中學，去年起開放國中部男生直升高中，並更名為「靜修高中」，今日上午舉行...

影／人生留美麗回憶！綠島公館國小畢業生 海底領證書

又到畢業季即，台東縣綠島鄉公館國小延續10年來傳統，今年舉辦另類的海底畢業典禮，安排今年11位畢業生與班導師、來賓背起氧...

瑞穗奇美國小僅1畢業生 獎項全拿

花蓮縣瑞穗鄉奇美國小位處海岸山脈上，距離最近的市區有10公里遠，因人口外移嚴重，全校學生14人，今年更僅剩1名畢業生。畢...

蹄鐵帶回家？他們的畢典在馬背上

台中市有五所公辦公營實驗學校，和平區中坑國小二○一五年實施「創新混齡實驗教育計畫」幫助在地學童就近入學，更開設全國少見馬術課程，昨天畢業典禮，安排十三名畢業生展現馬術學習成果，學弟妹擔任領馬者，學長姐騎馬登場，畢業生獲得「手作幸福馬蹄鐵獎盃」。

終於班班有冷氣 新店文山國中暑假達標

今年夏天，台北地區溫度時常飆到37、38度，讓人受不了，新店區文山國中卻只有九年級教室有冷氣，不過在新北市政府及市議員的協助下，今年暑假七、八年級教室也將全面裝設冷氣，新的學期學生就不必再飽受酷熱之苦。

少子化衝擊 屏東2所50多年國小停辦

少子化讓屏東許多偏鄉國小學生人數不足需要合併，今年迎來16年最大規模國小整併，50多年歷史高樹鄉南華國小及內埔鄉育英國小...

6歲小娃闖天關 泉源實小附幼要爬山領畢業證書

泉源實小附設幼兒園明將舉行畢業典禮，今年相當不同，園方將帶領11位畢業生，延續「山行」主題課程，前往鄰近的中正山最後一爬...

若中央納前瞻經費 侯友宜：2022國中全面裝冷氣

天氣炎熱也讓學校裝設冷氣問題備受討論，新北市議會藍綠黨團都要求新北市府盡快裝設冷氣，新北市長侯友宜今承諾，中央若核定學校...

花蓮奇美國小畢業生僅1人 獎項全包了

花蓮縣瑞穗鄉奇美國小位處海岸山脈上，距離最近的市區有10公里遠，在人口外移嚴重情況下，全校學生14人，今年更只有1名畢業...

孫作業「注音改錯」太難？ 嬤怒：都沒錯是要改什麼

小朋友剛學注音時經常ㄏㄈ、ㄧㄩ不分，鬧出許多笑話。一名女網友在臉書社團「爆料公社」就貼出自家小孩的回家作業「注音改寫」，不料家裡說著一口「台灣國語」的阿嬤卻表示「明明都沒問題！要改瞎毀？」，網友們看了題目後也笑回「有沒有在尊重別人的阿公阿嬤」。

熱門新聞

109大學指考 各科試題與解答

指考生物／一中生喊難！ 素養命題多、不是課本敘述方式

109指考 數乙試題與解答（含非選）

大逆轉！教部撤回稻江停辦計畫 令「正常辦學」創首例

109指考 生物試題與解答（含非選）

指考數乙／難易適中 「非傳統式命題」和參考書都不一樣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。