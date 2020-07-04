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影／紙風車浴火重生！首場「武松打虎」戶外演出在台中

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委黃國書（左二）、紙風車劇團團長任建誠（右一）等人今天一起宣告，紙風車首場大型戶外演出「武松打虎」7月11日晚間七時將在台中帝國糖廠前大草地登場。記者趙容萱／攝影
立委黃國書（左二）、紙風車劇團團長任建誠（右一）等人今天一起宣告，紙風車首場大型戶外演出「武松打虎」7月11日晚間七時將在台中帝國糖廠前大草地登場。記者趙容萱／攝影

國內知名的紙風車劇團因新冠肺炎疫情營運受影響，劇團八里工廠6月大火，燈光音響佈景道具付之一炬，劇團在大火後重新製作佈景道具，承諾會一檔一檔做回來。紙風車劇團團長任建誠說，「武松打虎」是紙風車第一齣重新恢復的大型戶外演出，經立委黃國書邀請，7月11日晚間七時將在台中帝國糖廠前大草地盛大演出。

「紙風車劇團」成立以來，已讓超過1300萬人次的觀眾欣賞精彩的演出，巡迴台灣368鄉鎮，讓無數臺灣的孩子親近表演藝術。

立委黃國書說，去年12月持續邀請「紙風車劇團」到台中演出，締造了劇團在臺中最多人次參與的場次，並且承諾孩子們今年一定會再舉辦；紙風車劇團在六月大火後，我們期盼能獲得各界的協助，讓紙風車能很快恢復演出。

他指出，感謝首場的「武松打虎」戶外大型演出獲「口罩國家隊」台中在地工具機產業，包括高明精機、台灣引興等企業贊助。首場大型演出在台中，別具意義，也宣告台灣藝文振興將再次出發。

立委黃國書說明，今天特邀紙風車團長任建誠、「景陽崗老虎」先生，以及在地議員何敏誠、邱素貞、鄭功進、江肇國、黃守達、贊助企業、台中市幼兒教育暨福利協會，為紙風車劇團集氣，期待劇團儘快把道具作回來、元氣找回來，並號召台中的大小朋友「樂活防疫新生活」，共襄盛舉，來看好戲。演出也完善配套了防疫規劃，要讓大小朋友在疫情趨緩後，能安心欣賞表演。

立委黃國書、紙風車劇團團長任建誠等人今天一起宣告，紙風車首場大型戶外演出「武松打虎」7月11日晚間七時將在台中帝國糖廠前大草地登場。記者趙容萱／攝影
立委黃國書、紙風車劇團團長任建誠等人今天一起宣告，紙風車首場大型戶外演出「武松打虎」7月11日晚間七時將在台中帝國糖廠前大草地登場。記者趙容萱／攝影
立委黃國書（右二）、紙風車劇團團長任建誠（左二）等人今天一起宣告，紙風車首場大型戶外演出「武松打虎」7月11日晚間七時將在台中帝國糖廠前大草地登場。記者趙容萱／攝影
立委黃國書（右二）、紙風車劇團團長任建誠（左二）等人今天一起宣告，紙風車首場大型戶外演出「武松打虎」7月11日晚間七時將在台中帝國糖廠前大草地登場。記者趙容萱／攝影

紙風車 大火 黃國書

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