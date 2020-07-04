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未登記工廠「保證辦到用地變更」？彰化縣府澄清謠言

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府為輔導特定工廠辦理登記，設有特定工廠單一窗口。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府為輔導特定工廠辦理登記，設有特定工廠單一窗口。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府目前正輔導特定工廠登記，外傳有代辦業者索取高額費用宣傳「保證辦到用地變更」，彰化縣政府經濟暨綠能發展處澄清，已協助成立的專業輔導團，均以公開透明方式處理，絕不會與代辦業者有任何配合或轉介行為，縣府並陸續舉辦4場分區講習會，讓廠商瞭解申辦納管及改善程序。

彰化縣政府指出，彰化縣目前已取得臨時登記工廠有1568家，而經清查未登記工廠家數約7500家，依工廠管理輔導法新修條文規定，設立在2016年5月19日前的既有未登記工廠且屬低汙染者，可在施行日起2年期限內申請納管、並繳交納管輔導金，3年內提出改善計畫、核准改善計畫後2年內改善完成，並最遲應於施行日(2020年3月20日)起，10年內取得特定工廠登記及繳交營運管理金、20年內取得用地及建物合法；非屬低汙染者，政府輔導轉型、遷廠或關廠，2016年5月20日後新增未登記工廠，依法停止供水供電及拆除。

經濟部自今年3月20日發布「特定工廠登記辦法」實施後，縣府即主動通知臨時工廠登記廠商，申請轉換特定工廠登記，目前已有約1500家提出申請特定工廠登記；另考量廠商有外勞延聘及環保許可展延相關作業，也主動發文給申請廠商受理證明文件，以免其生產及就業中斷，輔導臨時工廠登記完成轉換特定工廠登記家數已有800多家，核准納管證明文件也有100多家，核准件數全國之冠。

另外縣府也成立專業輔導團隊，一方面讓未登記工廠業者瞭解修法動向及申辦程序，ㄧ方面也讓業者知道縣府後續在申辦納管、改善及登記的相關作為，並協助非屬低汙染轉型經營、特定工廠登記就地輔導途徑等諮詢服務，

縣府先在7月2日在鹿港鎮公所舉行講習會，7月6日、10日及16日分別在彰化縣政府演藝廰、員林市公所、二林鎮公所舉辦分區講習會。

另讓業者知道申請納管時如何取得航照圖、查詢不宜設立工廠地區等作業相當簡便，並可自我檢視判斷是否符合特定工廠登記要件。特定工廠諮詢專線：04-7283682、04-7200151；特定工廠單一窗口：04-7531138。

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