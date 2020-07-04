小7進駐日月潭水社綜合商場 搶國旅振興券商機
小7進駐日月潭水社商圈！水社綜合商場位日月潭水陸運交通樞紐，日管處重新打造為水社商圈地標，經公開招租統一超商取得經營權，結合OPEN!家族及日月潭特色景點，搭配全球十大自行車道及日月潭紅茶、特產、知名鍋物餐點，並進駐「OPEN!BIKE自行車」，將由全台唯一的「OPEN小將」陪遊客暢遊日月潭！
日管處長洪維新說，水社綜合商場不僅是賣場，也是日月潭客運、遊艇水陸運交通中心，更設置有旅遊諮詢借問站與寄物等服務，水社綜合商場重新開幕後，除提供優質的服務與特色商品外，更要滿足國際及國旅不同客層的旅遊需求，未來中式、西式及穆斯林餐飲，都將逐步招商進駐。
國內新冠肺炎疫情解封，國旅熱潮增溫，日月潭上半年因疫情遊客人數大幅滑落，希望下半年配合國旅補助、振興消費券，同時提升服務品質，吸引遊客回流，恢復每年800萬遊客量，日管處也配合下半年舉辦花火音樂嘉年華活動，提供國人悠閒安心旅遊的好去處。
配合政府振興經濟三倍券政策，日月潭水社綜合商場統一超商搭配促銷組合方案，只要遊客於水社綜合商場以振興三倍券累計消費滿1000元，加碼贈送1000元等值商品，包括清境小瑞士門票、小瑞士露營票、原住民餐廳用餐抵用券、愛情故事館用餐抵用券 ，讓遊客超值遊玩南投。
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