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二林酒莊搶振興券商機 套裝遊更了解農村風情

聯合報 / 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮西斗農村產業促進協會結合農莊與酒莊休閒， 8家葡萄酒莊搶攻振興券商機，「玩味酒趣體驗」農莊套裝旅遊今天上場，有農民解說，並讓民眾體驗採果樂和釀酒過程。記者林宛諭／攝影
彰化縣二林鎮西斗農村產業促進協會結合農莊與酒莊休閒， 8家葡萄酒莊搶攻振興券商機，「玩味酒趣體驗」農莊套裝旅遊今天上場，有農民解說，並讓民眾體驗採果樂和釀酒過程。記者林宛諭／攝影

彰化縣二林鎮西斗農村產業促進協會結合農莊與酒莊休閒，並搶攻振興券商機，8家葡萄酒莊加碼振興三倍券特惠方案，8到10月的三梯次「玩味酒趣體驗」農莊套裝旅遊也接受報名中，民眾可到二林採火龍果、體驗採葡萄、釀造葡萄酒過程，並品嚐在地高品質的農莊葡萄酒。

二林西斗農村產業促進協會「醉愛西斗玩味酒趣體驗營」今天在台灣酒窖啟航，共有在地8家葡萄酒莊合辦，水土保持局南投分局陳榮俊分局長與二林鎮長蔡詩傑也出席幫農莊行銷。

陳榮俊說，西斗社區的葡萄酒產業經過數十年的醞釀，以友善、安全方式種植葡萄，再結合莊主熟稔釀酒工藝，釀造出風味鮮明且果香十足的香醇葡萄酒，其品質並不亞於進口葡萄酒品牌，此次農莊將帶著遊客透過採葡萄、釀造、果渣分離、裝瓶、評酒和紅酒晚宴等環節，深入了解台灣葡萄酒的製作過程，也推廣西斗產業特色與酒莊文化。

西斗農村產業促進協會陳蜂理事長說，今年是以蒸餾酒為主題的釀造體驗，因此今天選用的最適果品為金香釀酒葡萄，並以鵬群頂及金玉湖酒莊的葡萄園為主要採果區，由金鴻勝、益長、蘭輝、戀戀、金玉湖、清驛泉、秉森和鵬群頂等8家酒莊釀造師向民眾一一解說採果、選果、剪果及搗碎釀造的技巧與方法後，就讓民眾親自體驗採果釀造流程，過程將充滿新鮮感與趣味性。

此次套裝行程原是從7月到10月共有4天活動，讓報名者可以體驗不同時間到二林來的不同旅遊風情，最後在充滿音樂的水果晚宴中畫下句點，並可帶走6瓶葡萄酒當伴手禮，4天行程一人收費3000元，不過若今天活動來不及報名的民眾還可以報後面三天套裝行程，7月25日的「啟桶-新式蒸餾微醺」、8月22日「自玩-古法蒸餾趣」，及10月9日的壓軸「金迷紫香‧醉愛西斗紅酒饗宴」，三天每人只收費2000元，可持振興券消費，報名期限至8月22日截止。

而7月15日起只要持振興券到酒莊消費，也可免費享受價值250元以上的「微醺品酒體驗」服務。

想知道更多詳細活動資訊請上「農村小童」粉絲專頁查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣二林鎮西斗農村產業促進協會結合農莊與酒莊休閒， 8家葡萄酒莊搶攻振興券商機，「玩味酒趣體驗」農莊套裝旅遊今天上場，有農民解說，並讓民眾體驗採果樂和釀酒過程。記者林宛諭／攝影
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彰化縣二林鎮西斗農村產業促進協會結合農莊與酒莊休閒， 8家葡萄酒莊搶攻振興券商機，「玩味酒趣體驗」農莊套裝旅遊今天上場，有農民解說，並讓民眾體驗採果樂和釀酒過程。圖／水保局南投分局提供
彰化縣二林鎮西斗農村產業促進協會結合農莊與酒莊休閒， 8家葡萄酒莊搶攻振興券商機，「玩味酒趣體驗」農莊套裝旅遊今天上場，有農民解說，並讓民眾體驗採果樂和釀酒過程。圖／水保局南投分局提供

葡萄酒 紅酒

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