白沙屯媽祖將起駕遶境 大甲警方提供二條路線圖供参考

「2020 苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香民俗活動」將在7月5日凌晨2點15分起駕，全程以徒步至雲林縣北港朝天宮進香，進香路線非固定，憑由媽祖鑾轎臨時而定，第一天到台中市大甲區，大甲警方今提供媽祖可能走的二條路線，供民眾參考。

台中市大甲警分局表示，為維護白沙屯拱天宮媽祖進香活動過境期間鑾轎及隨團信眾安全，將加強沿線交通疏導管制並本著「零暴力」、「零滋事」原則執行，防制不法分子藉機抗爭、滋擾、危害造成治安事件。

因白沙屯媽祖進入大甲分局轄內時，鑾轎行經的動線可能是沿省道台1線中苗交界處入轄至大安溪橋、也有可能由台61線西濱公路中苗交界處進入大甲至大安溪橋，大甲分局呼籲用路人遵從警察人員指揮，以減少對周遭交通的衝擊，並隨時注意鑾轎及香客安全。

大甲警分局將全程加強機動交通疏導作為並期前約制，針對可能引發糾紛，如搶轎等事件，與沿線停留駐駕之廟宇管理人員、民間參與團體等溝通、疏處與約制，如發生鬥毆、搶轎或其他危害活動狀況，強勢執法展現公權力，遏制不法及暴力事件，依法嚴辦。

大甲警分局呼籲信眾及參與活動民眾，因天氣炎熱記得多補充水分，注意社交安全距離、全程戴口罩、注意個人清潔及切勿鑽轎或抬轎，以避免群聚感染。