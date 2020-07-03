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彰化最高檔豪宅長這樣！裕毛屋舊址計畫建14層住商大樓

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市曉陽路占地1100坪的裕毛屋「凱福登」超市舊址，建商初步規畫是要興建地上14樓、地下3樓的住商大樓。示意圖／記者劉明岩翻攝
彰化市曉陽路占地1100坪的裕毛屋「凱福登」超市舊址，建商初步規畫是要興建地上14樓、地下3樓的住商大樓。示意圖／記者劉明岩翻攝

彰化市曉陽路占地1100坪的裕毛屋「凱福登」超市舊址，是彰化市精華地段，據傳將興建全彰化縣最高、26層超高住商大樓建築，每坪要價40萬元，但據了解，其實建商初步規畫是要興建地上14樓、地下3樓的住商大樓，但就算樓層恐無法打破紀錄，但房價卻極可能創下最高紀錄。

據了解，此一建案的起造人是德鑫建設，計畫興建地上14樓、地下3樓的店鋪、集合大樓，一、二樓是做為商場使用，三樓以上是做住宅使用。目前都市設計審議報告書已經審定，若再加上交通影響評估及委外的建築結構審查等前置作業完成後，業者即會申請建築執照。

外傳，此處基地是要興建彰化縣最高的26層超高大樓，但縣府建設處表示，超過16層以上就屬超高樓層，因法規限制很多，建築成本很高，加上此一基地不足，業者其實是申請的樓層就只有14樓。另傳出新建案預計2年半完工，屆時裕毛屋超市將正式回歸，重返1樓營業，但仍須視審照進度及建商可能再行調整，才能明朗化。

「凱福登」彰化曉陽店是日系裕毛屋連鎖超市的發跡本店，在1988年創立，去年9月歇業，並在今年年初拆除。傳出這筆占地1100坪的土地釋出後，由台中市德鑫建商以8億元接手開發，由於基地十分方正，又緊鄰台1線中山路，曉陽路和旭光西路之間，附近彰基、縣府，還有成功公園，深受彰化市民及業界注目 。

縣府建設處人員指出，說此一地段是彰化市的精華區也不為過，與此一基地緊鄰的玉山銀行，5年前是以每坪70萬元取得土地，而裕毛屋舊址前臨曉陽路、後有旭光路，目前的土地行情只高不會低，因此傳出新完成的豪宅每坪上看40萬元，是極有可能的。

目前在彰化市中正路警察局附近有大樓推案，每坪達34多萬元，但以裕毛屋舊址這筆土地，地點更加優越，因此地方仍在觀察建商會推出怎樣的商品，並期待令人耳目一新。

建築 警察

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