白沙屯媽5日起駕路線不固定 龍井大肚連2天彈性交管

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖徒步進香因路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，今年白沙屯媽祖往北港9天8夜徒步進香將在5日凌晨2點15分起駕。台中市警局烏日分局說，由於白沙屯媽祖行程不定，警方採超前部署，若今年白沙屯媽祖鑾轎行經路線進入台中市龍井區後是沿著沙田路六段往南到大肚區，警方從5日凌晨5時到6日下午4時，在大肚沙田路一段至龍井沙田路六段，視當天實際狀況與車流，實施機動彈性交通管制。

白沙屯媽祖徒步遶境每年行經台中龍井、大肚不固定，大多都是起駕走台61西濱橋下，回鑾路線與大甲媽一樣，走台一線從大肚沙田路一段走到龍井沙田路六段，去年起駕沿著台一線沙田路六段往南到大肚區，並且90度左轉，穿越沙田路到對向，第四度造訪追分國小，並且讓下課學童躦轎腳，行程不固定。

烏日警分局說，由於白沙屯媽行程不固定，警方配合展開超前部署，從7月5日上午10時至7月6日下午4時，隨時待命，一旦白沙屯媽祖鑾轎進入大肚、龍井，透過彈性車道調撥管制交通，鑾轎進入烏日區中山路三段大度橋，大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利起駕活動及回鑾活動人車通行。