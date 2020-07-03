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傳產老品牌第三代接班蓋夢幻工廠 打造幸福企業

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建築經營協會大師講座今天下午邀請台中精機董事長黃明和（中）談「未來工廠」。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會大師講座今天下午邀請台中精機董事長黃明和（中）談「未來工廠」。記者趙容萱／攝影

台中市建築經營協會大師講座今天下午邀請台中精機董事長黃明和談「未來工廠」。黃明和說，政府近年力推5加2產業創新升級，智慧機械業被列為重要產業鏈，加上配合台商返台，台中精機斥資35億元，花三年在台中精密機械科技創新園區，配合高低落差廿公尺地勢，打造大肚山傳奇夢幻智慧工廠已經完工，建築外觀美得像是一座美術館，綠地1500坪，像公園，新廠規畫有中央廚房、每位員工都休息空間、大停車場，被稱為「幸福產業」。

台中市建築經營協會理事長邱名仕說，台中精機是工具機產業的隱形冠軍，66年的老品牌由三位創辦人以「黑手業」創業起家，從最初4坪大廠房發展出兩岸七大生產基地，行銷據點遍布全球的事業版圖，儼然是一部台灣工具機產業發展史，值得會員學習，並從中獲取成長的養分。

黃明和認為，台灣機械業挺過2003年SARS疫情、2008年金融海嘯等襲擊，展現出高度的經營韌性，絕對有能力因應美中貿易大戰、新冠肺炎疫情等變局。

黃明和說，他是1981年二代接棒，第三代女兒、女婿、兒子陸續加入公司行列，也參與新廠建廠，打破傳統工廠的做法，他夢想能蓋大肚山傳奇夢幻工廠，剛好新廠座落精科二期最高點，高低落差廿公尺，最後決定蓋成六層樓高的立體工廠，另一側為辦公大樓，建築流線外觀，美得像是一座美術館。

黃明和說明，新廠引進德國、日本高階精密加工機器設備，配置4條高效率的工具機智慧加工生產線，另有造價一億元自動倉儲，廿公尺高，儲放一萬個機械零件，可自動投料。新廠蓋中央廚房，並為每位員工增加行軍床空間可以休息，停車場4000多坪，可停400輛轎車、400輛機車，員工感受得到，被稱為「幸福產業」。

他指出，三代接班順勢而為，順其自然，三代對這行業有興趣 ，做幾年適應，對公司產生使命感。他認為，接班人要有使命感，他以前也是經過幾年適應，認命，就能吃苦耐勞。

台中市建築經營協會大師講座今天下午邀請台中精機董事長黃明和（中）談「未來工廠」。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會大師講座今天下午邀請台中精機董事長黃明和（中）談「未來工廠」。記者趙容萱／攝影

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