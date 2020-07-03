嘉惠鹿港周邊地區民眾 鹿基路加醫療大樓落成啟用

鹿港基督教醫院新建路加醫療大樓今天（3日）舉行落成啟用剪綵典禮，該大樓建置最新旗艦全能型直線加速器Versa HD，也開始提供癌症患者極速精準、高效安全的放射腫瘤治療，幫助癌症病人恢復健康，嘉惠鹿港及周邊鄉鎮。

鹿基路加醫療大樓為地上7層、地下3層的綠建築，目前醫療及照護單位進駐的樓層科別，分別是地下3樓的放射腫瘤科、地上1樓牙科、中醫科，2樓復健科、復健治療中心，3樓透析（洗腎）中心，5樓及6樓護理之家，各樓層明亮寬敞。

鹿基院長宋明唐指出，路加醫療大樓地下3樓的放射腫瘤科，引進最新旗艦全能型直線加速器 「Versa HD」，與醫學中心同步，可以精準鎖定體內的腫瘤位置，進行高效、安全、極速的放射治療，進而達到腫瘤治療目標，並減少周圍正常組織傷害及副作用，鄉村區的病人從此不必遠赴都會區，就可享有醫學中心等級的治療和成效。

路加大樓1樓新的牙科部，則引進最新的牙科3D電腦斷層，彌補傳統環口X光片的不足，在人工植牙、齒槽骨修補手術給予更精確的診斷治療，也可以運用在根管治療上，協助找尋細小的根管，對於兒童阻生牙或青少年的阻生智齒，則可透過3D電腦斷層影像，確定阻生牙正確位置，使手術後遺症減至最低。

鹿基路加醫療大樓啟用剪綵儀式，由彰化縣長王惠美、立法委員陳秀寶、彰化縣衛生局長葉彥伯、鹿港鎮長許志宏，以及台灣基督長老教會總會議長阿布絲、彰化基督教醫療財團法人董事長陳信良、彰基院長陳穆寬、彰基協同總院長郭守仁等人，以及地方各界人士到場觀禮。