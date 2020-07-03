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集集鎮防汛科技化 農民免再冒雨關水門

中央社 / 南投縣3日電

集集大圳牛屎崎放水門更新電動暨增設遠端遙控設備，工程預計9月完工，讓防汛人員可遠端監控並即時控制水量，加強防汛效率，也讓集集鎮老農汛期時不用冒雨外出關閉水閘門。

集集鎮是觀光小鎮，但務農人口也占很大比例，並有高齡化情形，因此，水路優化與防水科技化一直是集集鎮公所努力目標，盼提供老農民更安全、方便取水場所，並減少汛期時冒雨關水閘門的危險現象。

集集鎮長陳紀衡今天表示，某次偶然見一名80多歲老農在颱風天冒雨去關水閘門，他除非常擔心，也開始意識到鎮內水利設施問題，進而思考「防汛科技化」的可能，今年積極向民進黨立法委員羅美玲、雲林農田水利會長洪國浩、南投縣議員陳昭煜陳情。

陳紀衡說，希望集集大圳牛屎崎放水門更新電動暨增設遠端遙控設備，包含電動吊門機、水閘門監控站、管理站等，讓防汛人員可遠端監控並即時控制水量，加強防汛效率、保障防汛員安全，更可降低老農冒險防汛現象，工程6月26日開工，預計9月23日完工。

雲林農田水利會今天在集集鎮武昌宮舉辦水利工程說明會，針對施作電動水門及監控系統、水利設施修復工程裝設涵管等細節向居民說明。羅美玲說，感謝洪國浩積極服務集集農民，加上立法院會昨天三讀通過農田水利法，農民用水及水利系統可望更完善。

集集 農民 農田水利會

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