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星國駐台代表葉偉傑邀盧秀燕體驗「新加坡版購物節」
新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑今年2月剛上任，今天首次拜會台中市政府，市長盧秀燕親自接待，雙方暢談貿易、經濟、美食等多項議題。葉偉傑肯定台中購物節在後疫情時代舉辦「台中購物節」帶動經濟復甦，更邀盧市長明年造訪參與「新加坡版購物節」；對此，盧樂觀其成，盼藉官方互動，帶動民間團體與企業深化交流。
盧秀燕表示，台中與新加坡交流密切，連年透過新加坡國際旅展等多元平台，宣傳台灣燈會、世界花博各項台中年度重要觀光盛事，近3年訪台的星國旅客，有近4成旅宿台中市；據統計，2019年約40萬名星國旅客訪台，其中約15萬人旅宿台中，較2018年度成長約16%，雙方交流熱絡。
盧秀燕表示，台中、新加坡雙方在農特產品、花卉、文化、教育、影視產業合作均有互動，正逢台中舉辦第二屆購物節，邀葉偉傑代表來台中享受美食，體驗最道地的珍珠奶茶、品嚐各式糕餅，感受台中文化之美。
新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑指出，新加坡旅遊局、新加坡零售商協會長年共同舉辦「新加坡熱賣會」（Great Singapore Sale），類似台中購物節，廣受各國旅客喜愛，盼邀請盧造訪新加坡，促進雙邊商貿交流。
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