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繼中寮鄉之後 集集鎮衛生所也將無醫師

中央社 / 南投縣3日電

繼中寮鄉衛生所沒有專任醫師後，集集鎮衛生所醫師李春泓本月退休，衛生所恐將面臨無醫師窘境，南投縣衛生局目前辦理徵才並請臨近醫院支援，加上當地診所，醫療服務不中斷。

中寮鄉衛生所半年無「專任醫師」，衛生所先聘請支援醫師代診，近日也請衛生福利部南投醫院、南基醫院支援神經內科、骨科、眼科、家醫科醫師，維持醫療服務不中斷，同樣缺醫師的情況，這個月也可能將在集集鎮衛生所發生。

集集鎮衛生所醫師兼主任李春泓16日屆齡退休，李春泓今天接受中央社記者訪問表示，集集鎮是他的故鄉，有機會調回集集鎮服務至今13年多，「時間到了，就是要離開」，對於退休後生活，目前無太多規劃，一切隨緣。

李春泓是內科專科醫師，就醫長輩多是「老人病」，如高血壓、高血脂、心臟問題等，也有感冒就醫；由於集集鎮面積小、人口少，衛生所並無深入各村的巡迴醫療，是由鎮民來看診，一個門診約20人、30人，還有公共衛生、預防注射、兒少、婦幼及優生保健等業務。

中寮鄉衛生所仍在徵求專任醫師，如今集集鎮也即將出缺，知情人士透露，集集鎮是南投縣面積最小、人口最少鄉鎮，人口約萬人，而中寮鄉面積比集集鎮大，根據地理特色還分為南、北中寮，若只有一名醫師應徵，很可能選擇到集集鎮服務。

南投縣衛生局長黃昭郎說，衛生所醫師「缺人」是全國問題，各地都在「搶人」，如苗栗、台中、彰化，缺額都比南投更多，衛生局將申請公費生分發及對外徵才，空檔期間比照中寮鄉模式，請附近醫院支援醫師，集集鎮當地還有開業診所，全鎮醫療服務不會中斷。

集集鎮長陳紀衡表示，衛生所主任李春泓勞苦功高，可惜這個月即將退休，李春泓是集集鎮衛生所唯一醫師，接下來衛生所恐怕無駐點醫師，希望衛生福利部、南投縣政府儘快聘來醫師，人力空檔期間也盼協調其他醫療院所派員支援服務。

衛生所 醫師 集集

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