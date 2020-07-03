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台中南屯精科樂活好宅入住了！租金首年打5折

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「南屯精科樂活好宅」的租金含管理費，一房型月租6400元至8600元；二房型11600元至15400元；三房型13500元至17800元。圖／台中市新聞局提供
「南屯精科樂活好宅」的租金含管理費，一房型月租6400元至8600元；二房型11600元至15400元；三房型13500元至17800元。圖／台中市新聞局提供

台中市全力推動社會住宅，「南屯精科樂活好宅」是台中市第3座社會住宅，今天進行點交、簽約及公證作業，窗外一片綠意且視野開闊，也設置托嬰中心及長輩日托中心，讓年輕人安心工作，無後顧之憂，房型有一房到三房，第一年房租優惠5折、第二年6折、第三年7折，一次簽約3年，仍然符合申請條件，就可再續約一次，總計6年。

台中市副市長黃國榮代表市長盧秀燕到場贈送禮品向住戶道喜，歡迎民眾入住好宅。他看到窗外窗外「一片綠意且視野開闊，我自己都非常心動！」不僅是社宅，也是理想住宅，還設置托嬰中心及長輩日托中心，讓年輕人安心工作，無後顧之憂。

「南屯精科樂活好宅」在前市長胡志強、林佳龍時期已完成401戶，盧秀燕上任後繼續推動，短短1年半又完成490戶，第一階段以4年5000戶為目標，有14處政府自建案；還有正在辦理的西屯區國安段一期、烏日區新榮和段及沙鹿區平等段、霧峰區錦州段等2處原住民社會住宅。

住戶鄭小姐開心地說，登記的人很多，很幸運能抽到入住這麼漂亮的住宅，最滿意房間的陽台及窗外景色，也很喜歡室內附設的全新設備，感覺很棒！

住宅處說明，南屯精科樂活好宅是台中市第3座社會住宅，也是首座由容積獎勵分回的案例，市府優惠第1年租金5折出租，第2年租金優惠以6折出租，第3年7折出租；並導入公私合作，高品質住宅單元讓民眾入住外，還有社會服務站，讓社福資源走進社會住宅，目前該社會服務站正辦理相關招商作業。

「南屯精科樂活好宅」的租金含管理費，一房型月租6400元至8600元；二房型11600元至15400元；三房型13500元至17800元。年滿20歲以上台中市民或於台中市就學、就業且有居住需求但未設籍的國人，符合名下無自有住宅、107年度年所得低於120萬元、每人每月平均所得低於5萬1086元且擁有不動產總金額低於534萬元等財稅規定，可提出申請。

住宅處指出，台中市社會住宅興辦分2階段執行，第1階段以4年5000戶為目標，包括14處政府自建案、容積獎勵分回案、都市計畫回饋戶數，總計興辦5008戶社會住宅，預計2022年陸續完工。

第2階段除正辦理西屯區國安段一期、烏日區新榮和段，以及沙鹿區平等段、霧峰區錦州段等2處原住民社會住宅，後續將視各區需求，持續進行社會住宅用地評估及先期規劃作業推升戶量。

「南屯精科樂活好宅」的租金含管理費，一房型月租6400元至8600元；二房型11600元至15400元；三房型13500元至17800元。圖／台中市新聞局提供
「南屯精科樂活好宅」的租金含管理費，一房型月租6400元至8600元；二房型11600元至15400元；三房型13500元至17800元。圖／台中市新聞局提供
「南屯精科樂活好宅」是台中市第3座社會住宅，今天進行點交、簽約及公證作業，窗外一片綠意且視野開闊，也設置托嬰中心及長輩日托中心，讓年輕人安心工作，無後顧之憂。圖／台中市新聞局提供
「南屯精科樂活好宅」是台中市第3座社會住宅，今天進行點交、簽約及公證作業，窗外一片綠意且視野開闊，也設置托嬰中心及長輩日托中心，讓年輕人安心工作，無後顧之憂。圖／台中市新聞局提供
「南屯精科樂活好宅」是台中市第3座社會住宅，副市長黃國榮今天進行點交、簽約及公證作業，他看到窗外一片綠意且視野開闊說，「我自己都非常心動！」不僅是社宅，也是理想住宅，也設置托嬰中心及長輩日托中心，讓年輕人安心工作。圖／台中市新聞局提供
「南屯精科樂活好宅」是台中市第3座社會住宅，副市長黃國榮今天進行點交、簽約及公證作業，他看到窗外一片綠意且視野開闊說，「我自己都非常心動！」不僅是社宅，也是理想住宅，也設置托嬰中心及長輩日托中心，讓年輕人安心工作。圖／台中市新聞局提供

社會住宅 台中市 原住民

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