小火車鳴笛沒聽見遭撞翻　溪湖鎮祈安法會糖廠也要參加

彰化縣溪湖鎮將遷葬四座公墓的數以百計墳墓，規模之大，前所未有，鎮公所將從本月8日至12日舉辦超度祈安法會，端午連假期間發生小火車意外事故的溪湖糖廠也要參加。

鎮公所公告遷葬第二、四、六、八公墓，面積總共15公頃，鄉公所預計今年底前完成查估，明年起辦理遷葬作業，各公墓清葬後的用途未定。

溪湖鎮湖東運動公園、小天使運動公園、鎮立幼兒園、鎮立葡萄館，都蓋在公墓遷葬後的土地上。5月間運動公園先後發生兩起命案，地方居民和里長都希望舉辦法會祈求平安，鎮公所連同遷葬公墓一併辦理法會超度亡者，以安民心。

鎮公所邀請機關團體參與，許多首長和負責人寧可信其有，願意贊助供品或認養桌次，溪湖糖廠小火車在端午連假期間遭小貨車撞擊，肇事責任雖不在鳴笛數秒沒被聽見的小火車，但溪湖糖廠為求平安，主動聯繫鎮公所，將參加祈安法會。