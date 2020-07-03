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國父紀念館收藏價值千萬書畫彰化開展　不看太可惜

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣臥虎藏龍，地方稅務局課員吳啟林（右）的大篆書法作品被國父紀念館收藏，這次回鄉展出。記者簡慧珍／攝影
彰化縣臥虎藏龍，地方稅務局課員吳啟林（右）的大篆書法作品被國父紀念館收藏，這次回鄉展出。記者簡慧珍／攝影

國父紀念館今年「國父史蹟資料暨書畫巡迴展」，第二站來到彰化縣立美術館，今天熱鬧開展，49件展品之中，21件是彰化縣籍藝術家的創作，拉近在地藝文距離。國父紀念館館長梁永斐說，展品總價逾千萬元，縣民別錯過就近觀賞的良機。

「寶島藝韻─2020國立國父紀念館館藏巡迴展」開幕典禮冠蓋雲集，館長梁永斐表示，彰化縣即將建縣300年，孕育許多傑出藝文人才，館方精選彰化地區20名藝術家的21件作品（施翠峰兩件），連同其他藝術家的創作，在縣立美術館展至本月12日。

梁永斐充當導覽員，為縣長王惠美逐一介紹展品，其中一幅獲得2019中山青年藝術獎書法類首獎的大篆，書寫唐代詩人岑參「逢入京使」七絕，出自彰化縣地方稅務局課員吳啟林之手。梁永斐說，由此可見彰化縣政府臥虎藏龍。王惠美點頭稱是，詢問吳啟林寫書法的事。

吳啟林表示，小學三年級學書法，30年從未間斷，中山青年藝術獎開辦以來，他連年參加都得前三名，去年第四屆，他篩選創作題材，覺得岑參這首詩的字體以大篆書寫，古樸中帶有磅礡氣勢，就算看不懂字，也能感受線條交錯之美，果然獲得評審青睞。

國父紀念館從1988年起，舉辦國父史蹟資料暨書畫巡迴展，為豐富展覽內容，邀請當代藝術家參展和展出歷年典藏的名家作品，期待藉由城市與館際之間的藝術文化交流，發揮資源整合的效益，促進藝文參與和發展。

國父紀念館館長梁永斐贈送他設計的周曶鼎銘集聯絲巾給彰化縣長王惠美。記者簡慧珍／攝影
國父紀念館館長梁永斐贈送他設計的周曶鼎銘集聯絲巾給彰化縣長王惠美。記者簡慧珍／攝影

紀念館 藝術家

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