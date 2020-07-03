國父紀念館收藏價值千萬書畫彰化開展　不看太可惜

國父紀念館今年「國父史蹟資料暨書畫巡迴展」，第二站來到彰化縣立美術館，今天熱鬧開展，49件展品之中，21件是彰化縣籍藝術家的創作，拉近在地藝文距離。國父紀念館館長梁永斐說，展品總價逾千萬元，縣民別錯過就近觀賞的良機。

「寶島藝韻─2020國立國父紀念館館藏巡迴展」開幕典禮冠蓋雲集，館長梁永斐表示，彰化縣即將建縣300年，孕育許多傑出藝文人才，館方精選彰化地區20名藝術家的21件作品（施翠峰兩件），連同其他藝術家的創作，在縣立美術館展至本月12日。

梁永斐充當導覽員，為縣長王惠美逐一介紹展品，其中一幅獲得2019中山青年藝術獎書法類首獎的大篆，書寫唐代詩人岑參「逢入京使」七絕，出自彰化縣地方稅務局課員吳啟林之手。梁永斐說，由此可見彰化縣政府臥虎藏龍。王惠美點頭稱是，詢問吳啟林寫書法的事。

吳啟林表示，小學三年級學書法，30年從未間斷，中山青年藝術獎開辦以來，他連年參加都得前三名，去年第四屆，他篩選創作題材，覺得岑參這首詩的字體以大篆書寫，古樸中帶有磅礡氣勢，就算看不懂字，也能感受線條交錯之美，果然獲得評審青睞。