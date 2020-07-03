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南投中寮鄉高齡老人無醫駐診 南投醫院伸出援手

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投醫院為紓緩中寮鄉居民的醫療缺乏需求，讓偏鄉醫療不中斷，本周起派醫師巡迴駐診。記者黑中亮／攝影
南投醫院為紓緩中寮鄉居民的醫療缺乏需求，讓偏鄉醫療不中斷，本周起派醫師巡迴駐診。記者黑中亮／攝影

南投縣中寮鄉鄉內65歲以上人口佔全鄉23.5%，是南投縣老人人口比率最高的鄉鎮，但衛生所自今年一月起，就沒有醫師服務，由於鄉民看診就醫大多仰賴衛生所，南投醫院為紓緩中寮鄉居民的醫療缺乏需求，讓偏鄉醫療不中斷，終於自本周起派家醫科醫師前往龍安宮活動中心提供醫療服務。

中寮鄉衛生所指出，中寮鄉幅員遼闊，交通非常不便捷，今年一位醫師調離後，呈現無醫狀態，南投醫院院長洪弘昌在得知居民的醫療需求後，立即指示相關醫療團隊進駐中寮，提供醫療支援服務，解決中寮鄉居民就醫不便的難題，提供在地長者可近性診療服務，減少因交通阻礙無法就醫的不便。

部立南投醫院宣布即日起定期支援中療衛生所，提供必要的醫療服務，昨天上午由家醫科醫師許盛榮駐診，未來並配合安排巡迴醫療，提高中寮鄉民生活品質，不少中寮鄉老人一早便聚集在龍安宮，對於醫療團隊表示熱烈歡迎。

南投醫院為紓緩中寮鄉居民的醫療缺乏需求，讓偏鄉醫療不中斷，本周起派醫師巡迴駐診。記者黑中亮／攝影
南投醫院為紓緩中寮鄉居民的醫療缺乏需求，讓偏鄉醫療不中斷，本周起派醫師巡迴駐診。記者黑中亮／攝影

衛生所 醫師 偏鄉

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