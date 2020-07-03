中寮鄉無醫村南投醫院進駐 居民不用奔波看病很方便

南投縣中寮鄉衛生所醫師黃乙絜今年1月轉任名間鄉衛生所主任，中寮鄉衛生所缺少醫師進駐，幾個偏遠社區又成無醫村，南投縣衛生局求援，南投醫院醫療團隊進駐中寮鄉衛生所，提供各村巡迴醫療服務。居民說，以後看病拿藥不用趕到南投、草屯相當方便，對行動不便的老人更是一大福音。

中寮鄉65歲以上人口佔全鄉23.5%，是南投縣老人人口比率最高的鄉鎮，雖然隔壁就是草屯鎮、南投市，但丘陵地形交通不便，鄉民看診就醫大多仰賴衛生所。3年前衛生所醫師退休後，一度沒有醫師進駐，後來由中國附醫黃乙絜醫師進駐，才改善無醫村情況。

今年1月，黃乙絜調任名間鄉衛生所兼主任，中寮鄉民就醫又成問題。南投縣衛生局醫政科長陳淑怡說，黃乙絜醫師改任名間鄉衛生所主任，周一、周三仍會到中寮鄉衛生所門診，周五下午則到社群巡迴診療。為了增加巡迴診療時間，方便中寮鄉民就醫，中寮鄉衛生所主任趙聆蕙也四處拜託，終於獲南投醫院、南基醫院支援醫師。

南投醫院院長洪弘昌說，中寮鄉幅員遼闊交通不便，南投醫院支援中寮鄉衛生所，並配合安排巡迴醫療，方便鄉民就近看診，昨天家醫科醫師許盛榮醫師在北中寮龍安村龍安宮活動中心提供醫療服務，居民說，以後看病拿藥就不用趕到南投或草屯，對老人家更是一大福音。