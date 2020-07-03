快訊

百萬定存年利息不到8千他超失望 網友推這投資

視野一望無際！台南加碼送房房型大公開 與台積電為鄰

中寮鄉無醫村南投醫院進駐 居民不用奔波看病很方便

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院醫療團隊到北中寮龍安宮巡迴診療，讓當地居民不用奔波到南投市、草屯鎮就醫。圖／南投醫院提供
南投醫院醫療團隊到北中寮龍安宮巡迴診療，讓當地居民不用奔波到南投市、草屯鎮就醫。圖／南投醫院提供

南投縣中寮鄉衛生所醫師黃乙絜今年1月轉任名間鄉衛生所主任，中寮鄉衛生所缺少醫師進駐，幾個偏遠社區又成無醫村，南投縣衛生局求援，南投醫院醫療團隊進駐中寮鄉衛生所，提供各村巡迴醫療服務。居民說，以後看病拿藥不用趕到南投、草屯相當方便，對行動不便的老人更是一大福音。

中寮鄉65歲以上人口佔全鄉23.5%，是南投縣老人人口比率最高的鄉鎮，雖然隔壁就是草屯鎮、南投市，但丘陵地形交通不便，鄉民看診就醫大多仰賴衛生所。3年前衛生所醫師退休後，一度沒有醫師進駐，後來由中國附醫黃乙絜醫師進駐，才改善無醫村情況。

今年1月，黃乙絜調任名間鄉衛生所兼主任，中寮鄉民就醫又成問題。南投縣衛生局醫政科長陳淑怡說，黃乙絜醫師改任名間鄉衛生所主任，周一、周三仍會到中寮鄉衛生所門診，周五下午則到社群巡迴診療。為了增加巡迴診療時間，方便中寮鄉民就醫，中寮鄉衛生所主任趙聆蕙也四處拜託，終於獲南投醫院、南基醫院支援醫師。

南投醫院院長洪弘昌說，中寮鄉幅員遼闊交通不便，南投醫院支援中寮鄉衛生所，並配合安排巡迴醫療，方便鄉民就近看診，昨天家醫科醫師許盛榮醫師在北中寮龍安村龍安宮活動中心提供醫療服務，居民說，以後看病拿藥就不用趕到南投或草屯，對老人家更是一大福音。

南投醫院副院長洪世昌將率醫療團隊進駐中寮鄉衛生所，中寮鄉衛生所表示，即日起，每周一、周三下午衛生所有家醫科、每周五上午有神經內科門診、每周四上午家醫科醫師到龍安宮巡迴醫療；每月第二周的周二上午有眼科、每月第二周的周四上午有骨科門診，希望對慢性病老人家提供更好照顧。

南投醫院許盛榮醫師到北中寮龍安宮巡迴診療，方便老人就醫拿藥。圖／南投醫院提供
南投醫院許盛榮醫師到北中寮龍安宮巡迴診療，方便老人就醫拿藥。圖／南投醫院提供

衛生所 醫師 衛生局

延伸閱讀

中寮鄉衛生所無專任醫師 兩醫院支援駐診

中投豪雨特報！ 15縣市大雨 這些縣市大雷雨持續中

南投爭鳥嘴潭回饋 擬供學校裝冷氣

鳥嘴潭人工湖開發 南投爭取回饋金作學校裝冷氣費用

相關新聞

黃金滿天星 溪湖鎮百香果每台斤上看百元仍熱銷

彰化縣溪湖鎮盛產韭菜，陳存利兩年多前棄商從農，跟風種韭菜才知「歹賺呷」，鄰居推薦改種黃金百香果，他用心培育8個多月，目前...

南投中寮鄉高齡老人無醫駐診 南投醫院伸出援手

南投縣中寮鄉鄉內65歲以上人口佔全鄉23.5%，是南投縣老人人口比率最高的鄉鎮，但衛生所自今年一月起，就沒有醫師服務，由...

中寮鄉無醫村南投醫院進駐 居民不用奔波看病很方便

南投縣中寮鄉衛生所醫師黃乙絜今年1月轉任名間鄉衛生所主任，中寮鄉衛生所缺少醫師進駐，幾個偏遠社區又成無醫村，南投縣衛生局...

身障生勇於挑戰自我 南台灣古道尋旅出發

彰化縣中州科技大學學務處團隊規畫挑戰極限活動，明天起3天將陪伴身障學生進行南台灣的28公里的古道探尋之旅，今天由校長黃思...

大雨路樹倒塌壓斷電桿 台中東勢3032戶大停電

台中市昨天下午豪大雨，東勢區東崎路三段大灣土地公廟附近，民眾發現有路樹倒塌橫跨車道，造成車輛無法通行，路樹倒塌也壓斷電桿...

分別擁有博士及碩士學歷 新任溪湖及鹿港分局長上任

彰化縣警察局今天上午舉行鹿港及溪湖分局卸、新任分局長聯合交接典禮，由局長許錫榮主持鹿港分局新任分局長潘仕能、溪湖分句新任...

巷內美食／台中星享道生吐司 12小時低溫發酵

日本生吐司掀起一股旋風，台中星享道酒店18號麵包趁勢推出生吐司，質地柔軟放入嘴裡濕潤口感入口即化，不過製程相當耗時，每日...

台中購物節 首日消費登錄200萬

「2020台中購物節」7月1日開跑，雖然非假日，首日仍然創下200萬元消費登錄金額，29個行政區「西屯區」是消費熱點，實...

彰投重機熱門路線 測噪照相取締

南投139線道位在八卦山稜線，可眺望彰投美景，吸引重機車隊馳騁。重機車超速、噪音讓居民難以忍受。南投環保局最近引進「測噪...

鹿港水五金精品館揭牌 日本TOTO也設專區

彰化水五金產值占全國8成，台灣水五金產業中心昨天在鹿港水五金創新精品館揭牌成立，日本知名衛浴排TOTO也設立專區，與在地...

農地非法堆置廢棄物 彰化嚴查

大國紛紛拒絕代處理廢棄物，台灣廢棄物幾乎出不去，低價或沒價值的若不在政府清運項目範圍，都被送到非法堆置場，彰化縣大城鄉非...

中捷綠線下月初勘 彰化延伸案交部通過

台中捷運綠線預計今年底通車，上月中旬連續7天穩定性測試過關後，已進入初勘階段。交通部長林佳龍前天在臉書貼文，可望8月初展...

熱門新聞

搶振興券！台南市加碼「抽房子」 地點曝光在南科

法拍整座菜市場！撿便宜還有超搶手A7合宜宅、凶宅

好熱！大龍國宅缺失又一樁 住戶批冷氣設計超離譜

中油林園廠一年五次出包 高雄市政府加重裁罰450萬元

影／基隆富貴市場鑑定海砂屋將封閉 52攤商：怎活下去

紅樓夢是本爛書？ PTT引發討論：都是理組的社會超可怕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。