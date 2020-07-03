身障生勇於挑戰自我 南台灣古道尋旅出發

彰化縣中州科技大學學務處團隊規畫挑戰極限活動，明天起3天將陪伴身障學生進行南台灣的28公里的古道探尋之旅，今天由校長黃思倫授旗，也勉勵學生，希望他們能夠將這段自我挑戰的歷程內化成為自己的生命經驗與養份，讓自己的夢想都能展翅飛翔，勇敢做自己。

中州科技大學今年有包括肢體障礙等資源教室17位學生挑戰古道尋旅，並有9位老師、晨曦服務社志工4人等人陪同，將探訪台灣南端橫跨中央山脈稜線的浸水營古道，及台灣僅存沒有公路經過的原始海岸線阿塱壹古道。

今天由校長黃思倫授旗，學務長柴鈁武授登山杖勉勵學生，柴鈁武也勉勵大家，保守懦弱的人跟著熟悉的習慣走，勇敢的人挑戰自我，開創新局超越顛峰。

晨曦服務社社長鄭宜玲同學2歲時動過人工電子耳手術後，家人對她就相當保護，阻止她參加水上活動，或是擔心她參加活動時因聽力因素導致危險，但勇敢的她仍堅持連2年參加挑戰活動，現在媽媽也放手讓她學習獨立，她說，在活動中不只能訓練自己體能，也學到如何幫助同學。

另一名黃同學的父母原本相當擔心她體力無法負荷、自我解決能力不佳、擔心她造成團隊困擾等，雖然黃同學感到膽怯，但在加強平日體能訓練、兩次八卦山山訓每次18公里的試煉後，也用行動證明自己是可以的。

將陪同學生一起挑戰的資源教室老師周佳慧說，此次活動從寒假就開始規畫，雖然受到新冠肺炎疫情影響，但訓練課程仍持續進行，除了體能訓練，也培養身心障礙學生面對人際互動、如何面對挫折的相關能力，在新冠肺炎疫情趨緩之際，探尋古道終於能如期舉行。