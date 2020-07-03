大雨路樹倒塌壓斷電桿 台中東勢3032戶大停電

台中市昨天下午豪大雨，東勢區東崎路三段大灣土地公廟附近，民眾發現有路樹倒塌橫跨車道，造成車輛無法通行，路樹倒塌也壓斷電桿、電線，造成3032戶停電，經台電人員搶修，已恢復全部用戶供電。

昨天下午2時許，台中市警局東勢分局東勢派出所接獲報案，稱在東勢區東崎路三段大灣土地公廟附近有路樹倒塌橫跨車道，樹木倒塌壓斷電桿、電線等電力設備，共造成3032戶停電。員警獲報後趕抵現場，立即通報台中市工務局與台電公司派員前往處理，並於該處設立警示交通錐管制人車，告知駕駛人該路段暫時無法通行。清除人員駕駛吊車及使用鍊鋸鋸樹，花兩小時將倒塌路樹清除完畢，昨天下午5時恢復交通。

台電台中區營業處表示，經台電利用自動化開關隔離故障點後，14時45分僅餘858戶停電，現場人員於下午4時41分將故障桿線拆除隔離後，恢復全部用戶供電，斷桿搶修復舊工程也於昨晚9時18分完成。