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黃金滿天星 溪湖鎮百香果每台斤上看百元仍熱銷

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
陳存利壯年轉業，種植黃金、滿天星百香果，溪湖鎮長黃瑞珠前往打氣。記者簡慧珍／攝影
陳存利壯年轉業，種植黃金、滿天星百香果，溪湖鎮長黃瑞珠前往打氣。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮盛產韭菜，陳存利兩年多前棄商從農，跟風種韭菜才知「歹賺呷」，鄰居推薦改種黃金百香果，他用心培育8個多月，目前滿園果實纍纍，汁多味甜，剛採收上市不久就名氣傳開，每台斤百元仍熱賣。

陳存利原本在廠鞋工作，跟公司西進中國大陸，兩年多前退休回台侍奉母親。家裡沒田地，從沒農耕經驗的他當時說服85歲媽媽，耕種溪湖地區大宗蔬菜─韭菜，種了一年多，日曬雨淋不說，遇到菜價低迷時，賠本雇工整理韭菜花，充分體驗「菜金菜土」。

他表示，鄰居種一株黃金百香果，果實多汁，甜度高，酸味低於深紫色的台農一號，他評估溪湖地區大宗蔬果不外韭菜和葡萄，很少百香果果園，他採納鄰居建議改種黃金百香果，又參考農業專業資料，也種俗名「滿天星」的百香果，栽種面積合計約一分半，去年10月種下種苗，最近果實成熟，試吃評價還不錯。

比起種韭菜，百香果藤蔓交織成綠棚，具遮陽效果，陳存利在百香果綠蔭下除草施肥，涼快多了，但南投縣是全台百香果主要產區，相關農業資材在南投，彰化縣相對很少，他遇到種植難題，在地農民無法給意見，必須求助台中農改場

「行家果然不一樣，給予很多建設性的指導。」陳存利說，今年是第一次收成，自產自銷，銷路尚稱暢旺，他不以此為滿足，農改場專家昨天到果園傾囊相授種植技術，他將從灌溉水源、生物殺蟲製劑著手改進種植技巧，生產更多高品質百香果。

農改場 菜花

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