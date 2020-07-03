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中部建築業老闆好有愛！17年來助學逾萬名弱勢學生

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台灣行動菩薩助學協會理事長昨晚交接，在創會長、龍寶建設董事長張麗莉（中）監交下，由卸任理事長精湛建設總經理陳志聲（左）交棒給新任理事長勝群金屬董事長陳武華（右）。記者趙容萱／攝影
台灣行動菩薩助學協會理事長昨晚交接，在創會長、龍寶建設董事長張麗莉（中）監交下，由卸任理事長精湛建設總經理陳志聲（左）交棒給新任理事長勝群金屬董事長陳武華（右）。記者趙容萱／攝影

由一群建築業老闆發起的台灣行動菩薩助學協會邁入17年，受助弱勢學生累計近萬人，昨晚舉行第9屆理事長交接典禮，由精湛建設總經理陳志聲交棒給新任理事長勝群金屬董事長陳武華，陳武華說，公益事業愈多人參與愈好，目前7300多名會員，要號召更多人來當「小菩薩」，期待擴大到1萬名會員，大家一起來行善，以善的循環溫暖社會。

台灣行動菩薩助學協會起源於麗明營造董事長吳春山將父喪奠儀金捐作母校明湖國小清寒學生獎助學金，讓努力向學的清寒學生成為社會有用之人，這個理念感動中部4名建築業界老闆，共同發起台灣行動菩薩助學協會，助學對象是尚不足以領取政府低收入戶補助，卻無力就學的弱勢家庭學生。

昨晚的理事長交接典禮，由創會長、龍寶建設董事長張麗莉擔任監交人，功成身退的卸任理事長、精湛建設總經理陳志聲連任兩屆，被譽為「超級募款王」，守護協會協助的弱勢孩子，不會讓他們斷炊。

陳志聲說，台灣行動菩薩助學協會除了獎助學金、圓夢活動外，持續推動7校國小美學教育，以及4所國中的泥作、漆作和水電建築職人教育，受助學生累計逾萬人，發出逾億元助學金，協會每年認養學童數超過一千人，包括七百人名學生助學，另有二百多名學童課後輔導，每年約需超過一千五百萬元經費，扣除會員會費後，短缺一千二百萬元經費，需社會各界幫忙。

陳武華說，台灣行動菩薩助學協會在台中東勢高工及彰化二林工商分別開辦木工及泥作班，邀請業師到校教授有志就業的孩子。他要找更多的建築業參與，學生表現優秀，除了學期結束時頒發獎勵金外，業師更會挑選品格及技術優秀的學生到案場實習，畢業後進到營建業職場擔任員工，並以符合產業工匠師傅基本起薪為基準。

成立17年的台灣行動菩薩助學協會昨晚舉辦第九屆理事長暨理監事交接典禮。記者趙容萱／攝影
成立17年的台灣行動菩薩助學協會昨晚舉辦第九屆理事長暨理監事交接典禮。記者趙容萱／攝影

建築 認養

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