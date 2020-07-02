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勝群金屬董事長陳武華　接台灣行動菩薩助學協會理事長

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
台灣行動菩薩助學協會第九屆理事長交接典禮，在龍寶建設董事長張麗莉(中)監交下，由精湛建設董事長陳志聲(左)正式交棒給勝群金屬董事長陳武華(右)。記者宋健生/攝影
台灣行動菩薩助學協會第九屆理事長交接典禮，在龍寶建設董事長張麗莉(中)監交下，由精湛建設董事長陳志聲(左)正式交棒給勝群金屬董事長陳武華(右)。記者宋健生/攝影

中部知名公益團體台灣行動菩薩助學協會，今(2)日舉行第九屆理事長暨理監事交接典禮；新任理事長勝群金屬董事長陳武華表示，他與所有理監事一定盡全力守護協會協助的弱勢孩子，要讓他們無後顧之憂，快樂上學。

陳武華表示，公益事業越多人參與越好，第九屆理事由15人增至27人，監事由5人增至7人。新任理監事都是熱心公益人士，面對新冠疫情衝擊捐款收入，未來他也計畫擴大協會會員人數，由目前的7,300餘人增至1萬人，絕不讓孩子們斷炊。

行動菩薩助學協會今天在勝群金屬的會館，舉行第八、第九屆理事長交接典禮，前任理事長精湛建設董事長陳志聲，正式交棒給陳武華。

目前協會常務理事，包括麗明營造董事長吳春山、龍寶建設董事長張麗莉、聯聚建設旗下拓洋營造董事長郭從得、精銳建設總經理吳秋涼；理事則有惠昇建設、富宇建設、聚德建設、勝美傳播、映興電子、宏全國際、樹德企業、太子建設等代表。

陳武華指出，台灣行動菩薩助學協會成立第17年了，從一開始的助學助養，接著針對新台灣之子課業而增設課後輔導學校；後因協會漸漸成長茁壯而另募資金成立永久會館。

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