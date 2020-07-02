日月潭精品咖啡今評鑑出爐 楓香咖啡高分奪特等獎
魚池鄉推廣日月潭精品咖啡評鑑多年，經過專業評審團兩天的嚴選下，今天下午公布評選結果，在限定每人繳交2件規定下，來自猫囒山的楓香咖啡莊園再度以84.82的高分，奪得今年特等獎。
魚池鄉公所指出，今年共有41件生豆參加，較去年報名件數增加，今年因氣候穩定，日月潭咖啡產量比往年豐碩，農民紛紛繳出最有信心的後製批次，其中不乏藝伎品種參賽。
鄉長劉啟帆說，日月潭精品咖啡向來量少質佳，透過評鑑及生豆精品認證，為日月潭精品咖啡品質把關。
楓香咖啡莊園是日月潭精品咖啡的常勝軍，前年獲得頭等後，去年升上特等獎。產自貓囒山上的山谷，結合台灣優質的山水，採用友善耕種， 成就品質良好的咖啡豆，用淺焙做法，完整保留咖啡中原始的美味與養分，呈現咖啡的原味與養分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言