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日月潭精品咖啡今評鑑出爐 楓香咖啡高分奪特等獎

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭精品咖啡評鑑經過兩天嚴選，今公布由楓香咖啡莊園奪得今年特等獎。圖／魚池鄉公所提供
日月潭精品咖啡評鑑經過兩天嚴選，今公布由楓香咖啡莊園奪得今年特等獎。圖／魚池鄉公所提供

魚池鄉推廣日月潭精品咖啡評鑑多年，經過專業評審團兩天的嚴選下，今天下午公布評選結果，在限定每人繳交2件規定下，來自猫囒山的楓香咖啡莊園再度以84.82的高分，奪得今年特等獎。

魚池鄉公所指出，今年共有41件生豆參加，較去年報名件數增加，今年因氣候穩定，日月潭咖啡產量比往年豐碩，農民紛紛繳出最有信心的後製批次，其中不乏藝伎品種參賽。

鄉長劉啟帆說，日月潭精品咖啡向來量少質佳，透過評鑑及生豆精品認證，為日月潭精品咖啡品質把關。

楓香咖啡莊園是日月潭精品咖啡的常勝軍，前年獲得頭等後，去年升上特等獎。產自貓囒山上的山谷，結合台灣優質的山水，採用友善耕種， 成就品質良好的咖啡豆，用淺焙做法，完整保留咖啡中原始的美味與養分，呈現咖啡的原味與養分。

日月潭精品咖啡評鑑經過兩天嚴選，今公布由楓香咖啡莊園奪得今年特等獎。圖／魚池鄉公所提供
日月潭精品咖啡評鑑經過兩天嚴選，今公布由楓香咖啡莊園奪得今年特等獎。圖／魚池鄉公所提供
日月潭精品咖啡評鑑經過兩天嚴選，今公布由楓香咖啡莊園奪得今年特等獎。圖／魚池鄉公所提供
日月潭精品咖啡評鑑經過兩天嚴選，今公布由楓香咖啡莊園奪得今年特等獎。圖／魚池鄉公所提供

咖啡 日月潭 農民

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