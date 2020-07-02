日月潭精品咖啡今評鑑出爐 楓香咖啡高分奪特等獎

魚池鄉推廣日月潭精品咖啡評鑑多年，經過專業評審團兩天的嚴選下，今天下午公布評選結果，在限定每人繳交2件規定下，來自猫囒山的楓香咖啡莊園再度以84.82的高分，奪得今年特等獎。

魚池鄉公所指出，今年共有41件生豆參加，較去年報名件數增加，今年因氣候穩定，日月潭咖啡產量比往年豐碩，農民紛紛繳出最有信心的後製批次，其中不乏藝伎品種參賽。

鄉長劉啟帆說，日月潭精品咖啡向來量少質佳，透過評鑑及生豆精品認證，為日月潭精品咖啡品質把關。