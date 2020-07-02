中寮鄉衛生所無專任醫師 兩醫院支援駐診

南投中寮鄉衛生所醫師今年調走後，衛生所聘請支援醫師代診，但診次無法像以前一樣多，鄉民希望增加，衛生所請來家醫科等醫師定期駐診，方便老人家就醫。

前中寮鄉衛生所醫師黃乙絜今年1月轉任名間鄉衛生所，由於中寮鄉衛生所近兩任主管是「護理師兼主任」，非醫師，南投縣衛生局多次徵才，仍找不到醫師願意進駐中寮，經衛生局、中寮鄉衛生所主任趙聆惠不斷奔走，終於請到衛生福利部南投醫院、南基醫院支援。

中寮鄉衛生所7月1日起調整門診時間，根據衛生所公告，每週四上午由家醫科醫師駐診龍安宮巡迴醫療，每週五上午有神經內科醫師、每月第二週的週二上午有眼科醫師、每月第二週的週四上午有骨科醫師在衛生所駐診，每週一、週三下午衛生所有家醫科門診。

今天上午在龍安宮的巡迴醫療，約有30多名老人家看診，大多是慢性病，老人家對醫師下鄉看診都很肯定。中寮鄉衛生所護理師兼主任趙聆惠說，她4月到職後，為增加診次，一直奔走四處拜託，終於獲南投醫院、南基醫院支援醫師，預計8月可擴大到中寮鄉內城村。

趙聆惠表示，鄉下老人家長期挑重物，可能造成手腳傷害，且年紀大，也可能有失智早期症狀，因此，她「拜託來」的神經內科、骨科、眼科、家醫科醫師，都是針對中寮鄉的人口結構，希望提供可近性的醫療服務，以免老人家因交通不便而難就醫。

趙聆惠說，黃乙絜原是中寮鄉衛生所專任醫師，可每天看診，也負責巡迴醫療，後來黃乙絜調任名間鄉衛生所「醫師兼主任」，中寮鄉衛生所只剩週一、週三有門診，週五下午則是前往社區據點的巡迴醫療，但老人家希望巡迴醫療時段能在上午，以便配合據點活動時間；目前雖請醫師駐診，但所內仍無專任醫師。